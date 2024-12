Dopo la gran prova di Benevento, l’Audace Cerignola sfida un Team Altamura in ascesa

Penultima giornata del girone d’andata del girone C di serie C: il calendario prevede per l’Audace Cerignola l’ultimo derby regionale della prima metà di stagione, ospitando domani il Team Altamura. I ragazzi di Giuseppe Raffaele sabato scorso hanno portato via un prezioso 1-1 dal campo della capolista Benevento: un punto con una valenza ben maggiore rispetto alla mera consistenza numerica, perché i gialloblù hanno dominato per larghi tratti la contesa e potevano dirsi anche sostanzialmente insoddisfatti per il risultato finale. Qualità della prestazione, atteggiamento e consistenza alcune degli aspetti più rilevanti della trasferta campana, che ha rafforzato le convinzioni di un gruppo ormai sempre più solida realtà del raggruppamento e con un’altra settimana vissuta in piazza d’onore in classifica. In queste ultime tre sfide prima della sosta, l’obiettivo degli ofantini è fare il meglio possibile, allo scopo di mantenersi nelle altissime sfere della graduatoria. Si tratterà di un confronto ancora una volta non privo di spigolosità, la neopromossa pugliese è in una fase molto proficua e ci si aspetta una bella partita in premessa. Anche mister Raffaele nella conferenza stampa lo ha confermato, con la convinzione di sfruttare gli effetti benefici della versione dell’Audace contro la battistrada. «Il clima nello spogliatoio è stato indubbiamente dei migliori nell’avvicinarsi a questo appuntamento, perché veniamo da altre prove di spessore anche precedenti – ha detto -. Sono sempre stato soddisfatto della continuità avuta dai ragazzi tranne qualche fisiologico calo, stiamo bene fisicamente e mentalmente. L’Altamura è in salute e avrà l’obiettivo di uscire indenne attraverso le sue caratteristiche e i principi di gioco, sarà una sfida diversa rispetto a Benevento ma comunque insidiosa e difficile».

L’allenatore delle ‘cicogne’ dovrà ancora fare a meno di Gonnelli, anche se il difensore è sulla via della guarigione dal suo fastidio fisico. Le note positive sono i recuperi di Martinelli e Coccia, per i quali le noie di Benevento non si sono rivelate complicate. Si va verso una corposa conferma degli effettivi da schierare dal 1′, soprattutto con il tandem Salvemini-Jallow, con il gambiano a conseguire la media di un gol ogni 99′ nelle sue otto apparizioni in campionato.

Il Team Altamura occupa la dodicesima posizione con 22 punti ed un bilancio complessivo di sei vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte: a due lunghezze dai playoff e vantando un +5 sulla zona playout. Una formazione della città del Pane è tornata fra i professionisti a 27 anni dall’ultima volta, presentandosi per la prima volta nella C unica: la dirigenza si è affidata in panchina a Daniele Di Donato e nel mercato fra gli arrivi più importanti sono da citare gli ex Leonetti e Silletti; Pane in porta e i difensori De Santis e Gigliotti; Franco in mediana; Bernardotto, Rolando e Minesso in attacco. Trascorso un periodo di inevitabile ambientamento (quattro sconfitte iniziali), i murgiani hanno cominciato a macinare punti e certezze, tanto da aver collezionato sette risultati utili negli ultimi otto turni, battendo nella scorsa giornata il Trapani fra l’altro. Una squadra non eccessivamente prolifica con 16 reti realizzate e Leonetti a quota sette fra i marcatori, capace però di ottenere la esatta metà dei punti totali in campo avverso. Ad arricchire il bilancio, la qualificazione ai quarti di finale di coppa Italia di categoria. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1, anche se Di Donato nel corso del cammino ha utilizzato diversi spartiti, a seconda dell’avversario da affrontare, non ci sarà lo squalificato Rolando.

Prima sfida fra i professionisti tra le due compagini, mentre il più recente incrocio risale alla serie D 2021/22: il 10 ottobre 2021, finì 0-1. Calcio d’inizio al “Monterisi” alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Calzavara, della sezione di Varese, alla seconda presenza con i gialloblù, dopo lo 0-0 interno con la Casertana.