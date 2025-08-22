Dopo le polemiche su trattativa Comune-Mafia, lo stesso Romano si difende | VIDEO

Il consigliere Michele Romano, al centro delle polemiche per le frasi sulla “trattativa Comune-Mafia”, chiarisce di aver voluto denunciare con toni provocatori un sistema incapace di contrastare le mafie, oggi più forti e diversificate.

Lo fa attraverso un video in cui, nei fatti, accusa lo Stato di immobilismo, denuncia la mancanza di forze dell’ordine e invita la politica ad affrontare seriamente il problema della criminalità. Attacca inoltre l’ex sindaco Metta e risponde alle critiche di maggioranza e opposizione: «Mi assumo la responsabilità, non rinnego nulla. Su questo tema serve unità».