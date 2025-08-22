Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeEvidenzaDopo le polemiche su trattativa Comune-Mafia, lo stesso Romano si difende |...

    Dopo le polemiche su trattativa Comune-Mafia, lo stesso Romano si difende | VIDEO

    EvidenzaPolitica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    Il consigliere Michele Romano, al centro delle polemiche per le frasi sulla “trattativa Comune-Mafia”, chiarisce di aver voluto denunciare con toni provocatori un sistema incapace di contrastare le mafie, oggi più forti e diversificate.

    Lo fa attraverso un video in cui, nei fatti, accusa lo Stato di immobilismo, denuncia la mancanza di forze dell’ordine e invita la politica ad affrontare seriamente il problema della criminalità. Attacca inoltre l’ex sindaco Metta e risponde alle critiche di maggioranza e opposizione: «Mi assumo la responsabilità, non rinnego nulla. Su questo tema serve unità».

     

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Politica

    Bonito su Romano: «Affermazioni gravi, urge un chiarimento»

    "𝑁𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑖 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑀𝑖𝑐ℎ𝑒𝑙𝑒 𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖...
    Sport

    Flv Cerignola e Viola Valecce ancora insieme, con un ritorno alle origini

    Un’altra conferma per la FLV Cerignola, che sta completando la rosa per il campionato...
    Evidenza

    Bufera sulle parole di Romano, la condanna da parte di FdI e Forza Italia

    «Dal Pd di Cerignola solo attacchi al Governo Meloni e nessuna assunzione di responsabilità...
    Calcio

    Audace Cerignola, ingaggiato il centrocampista Gaetano Vitale

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni...
    Italia

    Come trasformare la comunicazione visiva in un asset strategico nel contesto lombardo

    I dati forniti da CNA Lombardia per il Secondo Focus 2025 parlano di una...
    Attualità

    L’Associazione Commercianti chiede l’inclusione di Cerignola nel “Progetto Caivano”

    L’Associazione Commercianti di Cerignola ha inviato tramite PEC (protocollo n° 39063 del 12-08-2025) al...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Politica

    Bonito su Romano: «Affermazioni gravi, urge un chiarimento»

    "𝑁𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑖 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑀𝑖𝑐ℎ𝑒𝑙𝑒 𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖...
    Sport

    Flv Cerignola e Viola Valecce ancora insieme, con un ritorno alle origini

    Un’altra conferma per la FLV Cerignola, che sta completando la rosa per il campionato...
    Evidenza

    Bufera sulle parole di Romano, la condanna da parte di FdI e Forza Italia

    «Dal Pd di Cerignola solo attacchi al Governo Meloni e nessuna assunzione di responsabilità...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)