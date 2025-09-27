Dopo l’impresa di Salerno, altra sfida di lusso per l’Audace Cerignola: arriva il Catania

Una nuova e intrigante sfida, a chiudere il trittico di impegni in otto giorni: nel settimo turno del girone C di serie C, l’Audace Cerignola riceve domani il Catania. I ragazzi di Vincenzo Maiuri mercoledì hanno violato il terreno della Salernitana, conquistando una pesantissima vittoria, la seconda in campionato. Affermazione arrivata con una strepitosa rimonta, innescata dall’espulsione dell’ex Capomaggio e portata a compimento dai gialloblù con una esemplare dimostrazione di voglia e carattere. La prestazione non era mancata anche nel primo tempo, perché Donnarumma aveva compiuto già un paio di interventi rilevanti: una volta in superiorità numerica, l’Audace ha preso le sembianze di un fiume in piena, fiaccando la resistenza dei granata. Tre punti che possono rappresentare una notevole iniezione di fiducia ed energia in vista di un altro difficile incontro, da sostenere con la carica del pubblico amico. Azzeccate anche le scelte a gara in corso, con un Emmausso subentrato ad avviare e trascinare nel ribaltone ed un Cuppone generosissimo, che ha trovato in pieno recupero la giusta soddisfazione personale a seguito di numerosi tentativi verso la porta. «Sappiamo di affrontare una rivale forte, in questo campionato ogni partita è difficile. È un appuntamento che può certificare una nostra continuità di risultati – la presentazione di Maiuri – e per noi ciò è fondamentale. Innescare una serie utile è figlia della mentalità, un fattore che ti porta a stare sempre sul pezzo, alla ricerca del meglio che si può dare».

In ragione degli incontri ravvicinati, il tecnico milanese potrebbe operare qualche cambio nello schieramento iniziale: probabile la riproposizione del duo d’attacco Cuppone-Emmausso, chance eventuale anche per Cocorocchio e riflessioni da fare anche sulle corsie esterne. Importante sarà il recupero mentale e fisico dopo la battaglia dell'”Arechi”, da cui dipenderanno le scelte.

É sempre da inserire nel novero delle favorite il Catania, società fra le più blasonate del raggruppamento meridionale: l’anno scorso è arrivata l’eliminazione al primo turno nazionale playoff per mano del Pescara, la conferma di Domenico Toscano in panchina segno della volontà di riprovare a centrare il salto di categoria. Anche in questo mercato estivo, gli etnei hanno fornito la rosa di elementi di spessore: dai difensori Donnarumma, Martic e Casasola ai centrocampisti Aloi e Corbari, per finire alle punte Caturano, Forte, Rolfini e D’Ausilio, grande ex della sfida. Sono 11 i punti in classifica dei rossazzurri, con un bilancio di tre vittorie, due pareggi ed una sconfitta: nell’ultimo turno parità nel derby a Trapani, isolani con il miglior attacco (13 gol, dato inficiato dal 6-0 al Foggia al debutto) e con la seconda difesa meno battuta. Catania che però, dopo il percorso netto nelle prime tre giornate, da altrettanti turni manca l’appuntamento con la vittoria. Lunetta il miglior marcatore con quattro centri, la disposizione tattica dovrebbe essere un 3-4-1-2, con Toscano anch’egli squalificato.

L’ultimo precedente risale al 2 febbraio 2025, con la vittoria dell’Audace per 2-0 e le firme di Salvemini e Capomaggio. Calcio d’inizio allo stadio “Monterisi” alle ore 17.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Striamo, della sezione di Salerno.