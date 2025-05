Dopo sedute deserte, passa il rendiconto in consiglio

Tre ore di consiglio con all’ordine del giorno l’importante punto riguardante il rendiconto (bilancio). Nelle comunicazioni del Sindaco Francesco Bonito il benvenuto a Vincenzo Marinaro, new entry in consiglio comunale, e a Vincenzo Merra, nuovo assessore ai lavori pubblici. «Lei è il terzo che occupa il ruolo di assessore ai lavori pubblici – afferma Paolo Vitullo dai banchi dell’opposizione -. Mi auguro esplicherà la sua mansione assessoriale ascoltando e riferendosi al consiglio comunale. Ma soprattutto programmando una serie di interventi che risultano quantomai urgenti». Proprio a seguito della nomina di Merra come assessore subentra in consiglio Giovanni Grieco. «Dopo una vita trascorsa al servizio dell’amministrazione, oggi per la prima volta siedo qui come consigliere comunale. E’ per me un onore autentico essere chiamato ad amministrare la mia città, il coronamento di un lungo cammino di militanza iniziato oltre quarant’anni fa. Spero oggi di essere all’altezza di questa sfida» afferma nel suo saluto l’ex-dipendente comunale.

In riferimento all’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2024, la Presidente afferma che vi è già stata in una delle precedenti sedute ampia discussione. Dopo un breve intervento dell’assessore Pietro Gianfriddo interviene Vitullo dall’opposizione: «volevo preliminarmente chiedere se agli atti di questo consiglio comunale verrà allegata la discussione effettuata nel precedente. In caso contrario credo sia necessario per sommi capi sintetizzare le nostre ragioni» comunica. La Presidente conferma che sarà allegata la discussione del consiglio comunale del 5 maggio. Dopo il consueto botta e risposta tra favorevoli e contrari, la chiosa il Sindaco prima della votazione. Proprio alla conta dei numeri sono 11 gli assenti, mentre in aula ci restano i 13 favorevoli e l’unico voto contrario espresso dal consigliere Giurato. Passa il rendiconto ma la maggioranza non sembra esser più quel gruppo granitico di avvio consiliatura.