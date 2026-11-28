La Enzo Flv Cerignola comunica l’ingaggio della giocatrice Greta Therqaj: nativa di Novara, di ruolo laterale e classe 2005. Cresce nel settore giovanile proprio della società piemontese, iniziando un percorso che l’ha vista calcare sempre il palcoscenico della serie B, indossando le maglie di Orago, Gioiosa Jonica, Tremestieri Etneo e Orlandina: con quest’ultima formazione nello scorso anno ha conquistato la promozione in B1. La piemontese ha iniziato la corrente annata in B1 con Pavia, ora la chiamata del sodalizio rossogialloblù. Alta 183 cm, Therqaj abbina prestanza fisica e temperamento, dotata di una importante duttilità in attacco, anche per via di alcune sue precedenti esperienza nel ruolo di opposto. Determinazione e carattere, per aumentare le scelte a disposizione di mister Cosimo Dilucia per la prima linea. «Le prime impressioni sono molto positive, lo staff tecnico e la dirigenza mi hanno accolto molto bene – dice Greta -. Il gruppo squadra mi sembra molto ben impostato e allegro, quindi ci sono tutte le carte in regola per fare bene. Sono carica a mille per l’inizio di questa nuova avventura con la FLV Cerignola e spero che l’obiettivo di contribuire al rendimento della squadra ad ogni partita si concretizzi nel migliore dei modi». Il posto 4 sarà già a disposizione nella sfida odierna contro Rossano, vestirà la maglia numero 22.

Doppio colpo nel reparto dei posti 4 per la Enzo Flv Cerignola, che aggiunge al proprio organico anche Ludovica Ardone. Romana, classe 2007, ha mosso i primi passi pallavolistici nel Roma Volley Club, trasferendosi poi alla NextGen Melendugno: nella scorsa stagione ha militato nella Volley Academy V&V (partecipando alla finale playoff per la B1), mentre arriva dalla Omac Active Pratovecchio Stia (B1). Un prospetto interessante e con un potenziale sia tecnico che fisico di rilievo: 184 cm di altezza, può vantare caratteristiche di forza e robustezza negli attacchi. Anche lei, come Therqaj, sarà a disposizione per il match di questo pomeriggio, ha scelto la divisa col numero 17. «Sono entusiasta di far parte di questo progetto – spiega Ludovica nella prima dichiarazione in rossogialloblù -, ho tanta voglia di mettermi in gioco e lavorare insieme alle mie compagne. Il mio obiettivo è dare sempre il massimo, in allenamento e in partita, per raggiungere col gruppo i risultati che ci meritiamo. Sicuramente, collaborando l’una con l’altra potremo toglierci tante belle soddisfazioni!».