Doppio costo per il trasporto dei rifiuti, dietrofront dell’Amministrazione comunale

E’ quanto afferma in una nota Carlo Dercole, segretario cittadino di Forza Italia, sottolineando che “il Sindaco di Cerignola ci ha dato ragione su tutta la linea; dopo aver parlato di fake news, di falsità, adesso non vuole più firmare ordinanze in merito alla trasferenza ed al trasporto del rifiuto e ha sospeso tutti gli atti con i quali incaricava la Ecodaunia srl di effettuare i servizi per i quali aveva già pagato la Teknoservice srl”. Aggiunge il forzista: “finalmente dopo il nostro intervento, Francesco Bonito ha ripristinato la legalità. Adesso è Teknoservice che trasporta il rifiuto a Foggia, mentre per la sola plastica con impianto finale ad Atella ha ordinato (con ordinanza n. 9 del 04.04.2025) la trasferenza, ma finalmente con rivalsa nei confronti della Teknoservice. Esattamente tutto quello che stavamo dicendo noi”.

Il segretario continua chiamando in causa tutta la maggioranza: “adesso che abbiamo chiarito che effettivamente il Comune di Cerignola ha pagato per due volte il trasporto del rifiuto, chi restituisce i soldi ai cittadini? Qualcuno avrà l’umiltà di chiedere scusa ai cittadini? Qualcuno si prenderà la responsabilità di questo scandalo?”. Per l’ex assessore, “Bonito ha mentito sapendo di mentire e solo dopo la nostra denuncia ha reso noto di aver speso delle somme non dovute. Mi chiedo in che mani sia finita la nostra città. E’ inaccettabile sperperare in questo modo soldi pubblici”. Dercole conclude dicendo che “Bonito e tutti i componenti di questa Amministrazione, ancora una volta, hanno dimostrato di non essere in grado di amministrare la nostra città. Sono inadeguati, incompetenti. Sono i peggiori amministratori che Cerignola abbia mai avuto. Credo sia arrivato il momento di chiedere scusa all’intera città e togliere il disturbo”.