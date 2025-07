Doppio innesto nello staff tecnico della Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD ARL è lieta di annunciare l’ingresso nello staff tecnico della prima squadra di Alessandro Marchese nel ruolo di scoutman, e di Francesco Di Serio come nuovo assistant coach a supporto della guida tecnica affidata ad Annagrazia Matera. Due profili giovani ma già ricchi di esperienze, scelti per rafforzare la struttura tecnica in vista della nuova e ambiziosa stagione in Serie B1. Pierluigi Lapollo, vicepresidente del club, ha commentato: “Con questi due innesti aggiungiamo competenze, energia e voglia di crescere al nostro staff. Marchese e Di Serio portano entusiasmo e visione: due figure fondamentali in un progetto che punta a lavorare con metodo, passione e continuità. Siamo felici di accoglierli nella grande famiglia fucsia”.

Alessandro Marchese-Scoutman

Classe 1997, Marchese arriva a Cerignola dopo due stagioni da scoutman e assistente allenatore alla Faam Matese, formazione militante in Serie B2 femminile. Ha inoltre ricoperto il ruolo di secondo allenatore nella stagione 2021/2022 e di primo allenatore nella 2022/2023 con l’ASD Volare Benevento, sempre in B2. “Ho incontrato Pallavolo Cerignola da avversario ed ho sempre apprezzato l’organizzazione e la passione che si respira dentro e fuori dal campo di gioco. Ringrazio il DS Pierluigi Lapollo per la chiamata, posso dire che abbiamo concluso la trattativa in pochissimo tempo. Sono carico e pronto a mettere a disposizione le mie capacità per raggiungere grandi obiettivi insieme”.

Francesco Di Serio-Assistant Coach

Nato il 4 gennaio 2001, Di Serio è un ex pallavolista andriese, con alle spalle esperienze da atleta in Serie B e Serie D. Terminata l’attività agonistica, ha intrapreso il percorso da tecnico dedicandosi in particolare ai settori giovanili, sia maschili che femminili. “Ho accettato con grande entusiasmo la proposta di affiancamento dell’allenatrice Annagrazia Matera, ben consapevole di essere d’aiuto e supporto a una figura di così grande spessore nell’ambito pallavolistico. Sarà per me una grande opportunità di esperienza formativa poter contribuire al lavoro tecnico e motivazionale di questa squadra determinata e piena di talento”. Con queste due figure, la Pallavolo Cerignola consolida il proprio assetto tecnico e prosegue nella costruzione di uno staff preparato e coeso, pronto ad affrontare con determinazione la stagione 2025/2026.