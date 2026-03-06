Due avversarie pugliesi nella giornata di serie B per Pallavolo Cerignola ed Flv

Entrano nell’ultimo terzo del cammino i campionati di Volley che vedono impegnate le nostre due formazioni in serie B femminile: una giocherà in trasferta, l’altra in casa. Nel girone D di serie B1, domani la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola sarà ospite della Star Volley Bisceglie a Giovinazzo (ore 19). Le ragazze di Annagrazia Matera sabato scorso hanno ottenuto una pesantissima vittoria interna al pala “Dileo” su Teramo, un bottino pieno che ha evidenziato la voglia delle fucsia di non mollare affatto la presa nella questione salvezza. Nella seconda metà della classifica però la situazione è assai fluida, con cambiamenti settimanali: è perciò importante per Galuppi e compagne provare a fare punti in ciascuna gara, allo scopo di mantenersi a distanza nella bagarre. É avversario di spessore il team adriatico, che di recente ha cambiato allenatore, con l’arrivo di Sarcinella al posto di Guadalupi: quarto posto con 36 punti ed un bilancio di tredici successi e quattro sconfitte. Seppur distanziata di otto lunghezze dal terzo gradino del podio (utile alla passare nella costituenda A3), la Star Volley non ha intenzione di alzare bandiera bianca, provando fino all’ultimo nel rientro sulle avversarie. Nel roster delle biscegliesi ci sono elementi di altissima qualità, come la regista Mileno, le laterali Bausero e Civardi, la centrale Cometti e il libero Minervini. Impegno sulla carta complicato, la Pallavolo Cerignola ha comunque il compito di dare tutto, esibendo il carattere visto nel match del precedente turno.

Pure in campo domani nel girone I di serie B2 la Flv, che riceverà al pala “Tatarella” (ore 18) la Leo Constructions Monteroni. Il sestetto di Cosimo Dilucia ha prevalso al tie break in esterna sulla Volare Benevento, quasi una settimana fa, al termine di un confronto ben condotto per i primi due set, poi il ritorno sannita e ancora il comando ofantino per portare a casa due ottimi punti in ottica permanenza. Il traguardo stagionale fissato è sempre più vicino per le rossogialloblù, le quali hanno in animo di archiviare la pratica il prima possibile, in un torneo comunque condotto senza patemi. Anch’esso neopromosso, Monteroni si sta decisamente disimpegnando bene, come spiega la settima piazza a 29 punti (uno in più di Cerignola) ed uno score di undici vittorie e sei stop. La formazione guidata da Carratù è reduce dalla grande rimonta ai danni di Capurso: il faro delle salentine è l’esperta attaccante Kostadinova, altre giocatrici di spicco sono la palleggiatrice Cicoria, il posto 4 De Nigris e la centrale Corsaro. Un altro derby regionale che promette spettacolo ed emozioni, la Flv cercherà di riscattare il ko inflitto da Monopoli nell’ultima prova casalinga, le biancorosse dal canto loro non resteranno a guardare.