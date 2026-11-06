Due derby in serie B: l’Udas riceve Altamura, la Enzo Flv di scena a Monopoli

Nel weekend quarta giornata dei campionati di serie B di Volley che vedono impegnate le due formazioni cerignolane: una sarà in campo sabato, l’altra domenica. Nel girone G di serie B maschile, per l’Udas nuovo confronto con una corregionale, domani al pala “Tatarella” contro la Elle Group Altamura (ore 18.30). I ragazzi di Francesco Valente nello scorso turno hanno ceduto 3-1 in esterna alla Indeco Molfetta: gli ofantini erano partiti bene conquistando il primo set, ma poi ha prevalso la maggiore tecnica dei baresi, più cinici e freddi inoltre nei momenti salienti della sfida. Nonostante il secondo stop stagionale, i biancazzurri hanno comunque tenuto testa ad una delle candidate alle posizioni di vertice, ora l’opportunità di cominciare a fare punti anche fra le mura amiche. Anche la squadra murgiana è una neopromossa, ed è una vecchia conoscenza udassina per gli incroci verificatisi nelle recenti annate: sono 3 i punti in classifica, col bilancio di una vittoria e due sconfitte. Allenati da Francesco Sansone, i murgiani hanno allestito un organico composto da giocatori esperti e giovani: da menzionare i posti 4 Lomurno e Carcagnì, l’opposto Carelli e il libero Utro. Davanti ai propri tifosi, l‘Udas vuole rimettersi in marcia e staccare i prossimi rivali: si prevede un match equilibrato e dalle tante emozioni.

Primo appuntamento esterno domenica per la Enzo Flv Cerignola, attesa dalla As Labruna Monopoli nel girone I di serie B2 femminile (ore 18). Il sestetto di Cosimo Dilucia ha superato quasi una settimana fa San Lucido, ottenendo la prima gioia nel torneo: una prova in crescendo, che è servita per archiviare la sconfitta al debutto e ripartire di slancio, facendo vedere anche una buonissima pallavolo. L’avversario sarà di spessore, perché Monopoli ambisce ad essere una delle protagoniste del campionato, come si evince dai movimenti di mercato: ingaggiate l’ex serie A2 Soleti e Facendola in prima linea, la regista Curti e le gemelle Tamborino, reduci dal successo con Nardò nella passata B2. Profonda e di qualità la rosa a disposizione di coach D’Alessandro, che per il primo match in casa avrà l’obiettivo di riscattare la sconfitta giunta per mano di Salerno sabato, che ha lasciato le biancoverdi a 3 in graduatoria. Le rossogialloblù sono chiamate ad un compito non facile, sia per il valore delle avversarie, sia per il calore del pala “Gentile”: alla ricerca di continuità, capitan Biscardi e compagne avranno bisogno di solidità e grande concentrazione, per provare ad aggiungere qualcosa al proprio totalizzatore.