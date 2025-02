“Due preti di troppo”, la brillante commedia di Antonio Grosso al Roma Teatro

Una parrocchia in difficoltà, un quartiere segnato dalla malavita e un ragazzo che sembra attirare solo guai. Questi sono gli ingredienti di “Due preti di troppo”, la brillante commedia di Antonio Grosso, che domani 1° marzo alle 21.00 tornerà al Roma Teatro di Cerignola. La storia ruota attorno ad un giovane scapestrato di nome Giggino e a due sacerdoti, don Sabatino e don Ezio, inviati a risollevare le sorti di una chiesa ormai dimenticata in un quartiere difficile. Con il loro impegno e la loro determinazione, i due preti cercheranno di riportare la comunità alla fede affrontando ostacoli, equivoci e situazioni esilaranti, sempre con un pizzico di ironia. Ad accompagnarli in questa impresa anche un ex tossicodipendente diventato sacrestano e una donna che vive la vita tra sacrificio e risate.

“Don Ezio e Don Sabatino – commenta l’autore e regista Antonio Grosso – riescono a salvare una comunità attraverso la musica che spesso è il collante di pace fra intere popolazioni. Quella che vi raccontiamo è una storia vera, il che implica che non debba esserci per forza una happy end ma nemmeno una tragedia. Insomma, si racconta la vita che può essere bella o brutta, ma alla fine sempre vera”. “Due preti di troppo” è una storia di speranza e riscatto, raccontata con la leggerezza e la comicità tipiche dello stile di Antonio Grosso, che attraverso il teatro riesce a far ridere e riflettere allo stesso tempo. Un viaggio tra ironia e realtà, in cui il pubblico si troverà immerso in un susseguirsi di situazioni comiche e momenti di grande umanità portati in scena da un cast di eccezione composto da Antonello Pascale, Gaspare Di Stefano, Gioele Rotini, Alessia D’Anna.

