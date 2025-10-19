Due su due in B1 per la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola, battuto il Volleyrò 3-0

Esordio casalingo da incorniciare per la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola, che nella seconda giornata del campionato nazionale di Serie B1 supera con un netto 3-0 la formazione romana del VolleyRò Casal de’ Pazzi. Davanti a un PalaDileo gremito e caloroso, le ragazze di coach Annagrazia Matera offrono una prestazione di grande concretezza e maturità, conquistando tre punti fondamentali in un match sempre condotto con lucidità e carattere. Partenza decisa per le fucsia, che impongono subito il proprio ritmo nel primo set, dominato con autorità e chiuso sul 25-15. Nel secondo parziale il match si fa più combattuto: Cerignola parte forte, poi subisce il ritorno delle ospiti, ma nel finale ritrova ordine e determinazione, chiudendo ai vantaggi per 26-24 grazie all’ace di Hilkka Hujanen. Sulla scia dell’entusiasmo, anche il terzo set segue un copione simile: equilibrio e scambi intensi, ma ancora una volta è la squadra di Matera a trovare il colpo decisivo nel momento clou, fissando il risultato sul 26-24 ancora con l’ace di Hujanen e firmando così la prima vittoria casalinga in Serie B1.

Soddisfatta a fine gara la centrale Alessia Pomili, autrice di un’ottima prova: “Abbiamo preparato bene la partita durante la settimana e siamo riuscite a mettere in campo quello su cui avevamo lavorato. È stata una prestazione di squadra, di concentrazione e di voglia di vincere. Sono davvero felice per questo risultato, soprattutto davanti al nostro pubblico che ci ha sostenuto dall’inizio alla fine”. La Tenute Manduano Pallavolo Cerignola conquista così il secondo successo consecutivo, regalando ai propri tifosi una serata di entusiasmo e orgoglio fucsia.