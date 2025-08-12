É in posto 2 la prima novità per la Flv Cerignola, con l’arrivo di Marika Fanelli

La FLV Cerignola apre la rassegna dei nuovi acquisti per il campionato di serie B2 2025/2026, annunciando l’ingaggio dell’opposto Marika Fanelli. Nativa di Molfetta, classe 1998, ha mosso i primi passi pallavolistici nella sua città, prima di trasferirsi ad Altamura, dove resta per cinque stagioni e partecipando ai tornei di serie C. La prima esperienza in B nel 2017/2018 all’Asem Bari, poi il trasferimento a Scafati e un nuovo passaggio in C con la maglia del Capurso. A seguire solo partecipazioni fra terza e quarta serie: Volley Torretta, Palmi, Altino e Teramo, mentre nella scorsa stagione il ritorno in Puglia con la casacca di Nardò. Una giocatrice esperta e ben strutturata fisicamente con i suoi 182 cm di altezza, che unisce al fondamentale d’attacco anche quello a muro, per contrastare le offensive avversarie. Innesto di valore in posto 2, a garantire soluzioni e versatilità in prima linea, in più con in dote una forte motivazione a fare bene.

«Sono molto contenta di essere entrata a far parte di questo progetto, in una società ambiziosa e storica nel panorama del volley – le prime parole in rossogialloblù di Fanelli -. Non vedo l’ora cominci il prossimo campionato, sarà sicuramente ostico dato che conosco abbastanza bene la categoria. Sono impaziente di iniziare la preparazione e gli allenamenti, conoscendo le nuove compagne. Vi aspettiamo tutti e numerosi al palazzetto, forza FLV!». La fuorimano si aggiunge alle cinque conferme in casa rossogialloblù, per allestire un organico competitivo e di livello.