    Sport

    É in posto 2 la prima novità per la Flv Cerignola, con l’arrivo di Marika Fanelli

    La giocatrice molfettese (classe 1998) proviene da Nardò e ha una solida esperienza fra terza e quarta serie nazionale

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    La FLV Cerignola apre la rassegna dei nuovi acquisti per il campionato di serie B2 2025/2026, annunciando l’ingaggio dell’opposto Marika Fanelli. Nativa di Molfetta, classe 1998, ha mosso i primi passi pallavolistici nella sua città, prima di trasferirsi ad Altamura, dove resta per cinque stagioni e partecipando ai tornei di serie C. La prima esperienza in B nel 2017/2018 all’Asem Bari, poi il trasferimento a Scafati e un nuovo passaggio in C con la maglia del Capurso. A seguire solo partecipazioni fra terza e quarta serie: Volley Torretta, Palmi, Altino e Teramo, mentre nella scorsa stagione il ritorno in Puglia con la casacca di Nardò. Una giocatrice esperta e ben strutturata fisicamente con i suoi 182 cm di altezza, che unisce al fondamentale d’attacco anche quello a muro, per contrastare le offensive avversarie. Innesto di valore in posto 2, a garantire soluzioni e versatilità in prima linea, in più con in dote una forte motivazione a fare bene.

    «Sono molto contenta di essere entrata a far parte di questo progetto, in una società ambiziosa e storica nel panorama del volley – le prime parole in rossogialloblù di Fanelli -. Non vedo l’ora cominci il prossimo campionato, sarà sicuramente ostico dato che conosco abbastanza bene la categoria. Sono impaziente di iniziare la preparazione e gli allenamenti, conoscendo le nuove compagne. Vi aspettiamo tutti e numerosi al palazzetto, forza FLV!». La fuorimano si aggiunge alle cinque conferme in casa rossogialloblù, per allestire un organico competitivo e di livello.

    Ultimora

    Cultura

    “Musica&Radici-Le canzoni della vecchia Napoli” venerdì 22 agosto

    Venerdì 22 agosto, alle 21,30 sul sagrato della chiesa del Carmine si terrà il...
    Attualità

    Convegno sul Sistema di Emergenza Territoriale 118 a Cerignola il 12 settembre

    Una giornata di confronto sul “Servizio emergenza urgenza 118, tra passato, presente e futuro”,...
    Sport

    Pallavolo Cerignola: al via la campagna abbonamenti “Live Love Fucsia”

    La Pallavolo Cerignola SSD ARL è pronta a vivere la sua prima, storica stagione...
    Attualità

    Pista ciclabile a Cerignola: dubbi, domande e scarsa partecipazione delle associazioni

    Il presidente dell'associazione Commercianti Cerignola, Cesare Azzollino, torna sulla questione della pista ciclabile esaminandone...
    Politica

    Cerignola, La Salandra (FdI): «Sulla sicurezza locale le responsabilità sono del Comune»

    “Il presidio del territorio e l’organizzazione della sicurezza urbana sono responsabilità primaria delle amministrazioni...
    Provincia

    Stop incendi, in Capitanata intesa sui residui delle piante di pomodoro

    Prevenire gli incendi dovuti alla combustione dei residui delle piante di pomodoro a fine...

