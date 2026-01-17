Contattaci al 3286684015
    É nata la giunta Decaro per la regione Puglia: quattro donne e sei uomini

    Quattro assessori al Pd, al M5s anche la vicepresidenza fra le scelte del neogovernatore

    Dieci assessori, otto eletti e due esterni. Quattro saranno le donne, sei gli uomini. Sono questi i numeri della neonata giunta regionale pugliese guidata da Antonio Decaro. Quattro assessorati vanno al Partito Democratico, due alla lista Decaro Presidente, uno al Movimento 5 Stelle che ha anche la vicepresidenza della giunta e uno alla lista Per la Puglia. Una delle postazioni esterne è in quota AVS, l’altra è coperta da un tecnico. Questi i nomi: per il Pd Raffaele Piemontese, Debora Ciliento, Donato Pentassuglia, Francesco Paolicelli. Sebastiano Leo (Per la Puglia), Cristian Casili (M5S), Silvia Miglietta e Graziamaria Starace (Decaro Presidente). I due esterni Marina Liuzzi (AVS) e Eugenio Di Sciascio (già assessore al comune di Bari quando Decaro era sindaco). Decaro ha presentato i suoi assessori nell’agorà del consiglio regionale pugliese.

    Ecco le deleghe assegnate dal presidente della Regione Antonio Decaro che mantiene per sé Programmazione economico-finanziaria, Enti Locali, Comunicazione istituzionale, Contenzioso. Cristian Casili (M5s): vicepresidenza e Welfare, Sport. Debora Ciliento (Pd): Ambiente e Clima. Eugenio Di Sciascio (tecnico esterno, ex rettore del Politecnico di Bari): Sviluppo Economico e Lavoro. Sebastiano Leo (Per la Puglia): Bilancio e al Personale. Silvia Miglietta (Decaro Presidente): Cultura e Conoscenza, Legalità e Antimafia sociale. Francesco Paolicelli (Pd): Agricoltura. Donato Pentassuglia (Pd): Salute e Benessere. Raffaele Piemontese (Pd): Infrastrutture e Mobilità. Graziamaria Starace (Decaro Presidente): Turismo e Promozione. Marina Leuzzi (esterna Avs): Urbanistica e Casa. (ANSA)

