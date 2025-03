E’ pareggio senza reti a Picerno per l’Audace Cerignola, in una sfida tirata

Al “Curcio” è 0-0 dell’Audace Cerignola in casa del Picerno: una ripresa d’assalto non è bastata a sbloccare il match, legno di Achik ma nel finale un paio di rischi che potevano far pendere la bilancia dalla parte melandrina. Raffaele schiera in avanti Santarcangelo contro la sua ex squadra al fianco di D’Andrea, a causa di un Salvemini reduce dall’influenza e non al meglio: per il resto, ci sono gli stessi interpreti visti dal 1′ contro il Trapani. Tomei (squalificato, in panchina il secondo De Luca) nel 4-2-3-1 deve rinunciare anche ad Energe oltre agli squalificati Manetta e Maselli: il trio Volpicelli-Petito-Esposito piazzato alle spalle di Bernardotto. Buona la partenza degli ospiti, che al 9′ si fanno vedere con un tirocross di Bianchini, respinto coi pugni da Summa: due giri di lancette più tardi, il diagonale di Tascone termina a lato. Gli ofantini cercano di mantenere il possesso palla, Picerno invece in attesa e pronto a dispiegarsi velocemente in ripartenza. Circa a metà frazione, azione solitaria di Volpicelli, la cui conclusione sporcata da Capomaggio in scivolata è preda di Greco. Segue una fase equilibrata e molto tattica della sfida, le due squadre non si scoprono e concedono pochi spazi. Al minuto 43 però, la migliore occasione capita ai rossoblù: manovra sul binario mancino, Esposito serve Nicoletti che centra, un rimpallo favorisce Bernardotto che manda la sfera sul palo, malgrado fosse in posizione molto defilata. Si va all’intervallo sul risultato di partenza, in una contesa assai equilibrata e con rari sussulti.

Il Cerignola inizia la ripresa con ritmi vertiginosi, schiacciando nella propria metà campo i padroni di casa e insidiando la difesa con qualche traversone pericoloso. Raffaele ne cambia contemporaneamente tre: dentro Achik, Russo e Salvemini per Volpe, Santarcangelo e D’Andrea. La pressione costante degli ofantini porta Volpicelli quasi a rischiare l’autorete su imbucata di Capomaggio (69′), poi al 71′ Achik dalla sua mattonella calcia una punizione da quasi 25 metri che sbatte sulla parte inferiore della traversa, esecuzione che meritava miglior sorte. Il fantasista cambia il passo dei gialloblù, assistenza per Salvemini che fa benissimo la preparazione (controllo di petto), meno la conclusione, troppo fiacca per far male a Summa (75′). All’88’ le ultime due sostituzioni per l’Audace, con il rientro a quasi sei mesi dall’infortunio di Cuppone e l’ingresso di McJannet per Bianchini e Coccia. Come nel tempo inaugurale però, il Picerno nel finale di gara si fa decisamente pericoloso: all’89’ Visentin salva tutto sul subentrato Cardoni, rimediando ad una indecisione precedente; miracoloso invece Greco su Bernardotto al 93′, col calcio a botta sicura sulla sponda dello stesso Cardoni, il quale poco più tardi viene espulso per doppia ammonizione. Finisce così a reti inviolate, con le ‘cicogne’ comunque a portar via un punto da un campo ancora una volta rivelatosi assai ostico.

Si ferma a sette la serie di vittorie consecutive per il Cerignola, ma non quella dei risultati utili di fila: quota 61 in classifica, anche se mercoledì la probabile estromissione della Turris porterà l’Avellino ad una sola lunghezza di distanza. Nello stesso giorno, in serale al “Monterisi”, il derby infrasettimanale contro il Foggia, oggi vittorioso sul Sorrento.

PICERNO-AUDACE CERIGNOLA 0-0

Picerno (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Papini, Nicoletti, Guerra; Franco, De Ciancio; Volpicelli (72′ Cardoni), Petito, Esposito (72′ Maiorino); Bernardotto. A disposizione: Merelli, Seck, Djibril, Salvo, Palazzino. Allenatore: Claudio De Luca (Tomei squalificato).

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Romano, Martinelli, Visentin; Coccia (88′ McJannet), Tascone, Capomaggio, Bianchini (88′ Cuppone), Volpe (62′ Achik); D’Andrea (62′ Russo), Santarcangelo (62′ Salvemini). A disposizione: Saracco, Fares, Ligi, Sainz-Maza, Velasquez, Gonnelli, Nicolao, Ianzano, Carrozza. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Ammoniti: Franco, De Ciancio, Nicoletti, Esposito (P); Capomaggio, Romano, Visentin (AC). Espulso: Cardoni (P) al 94′ per doppia ammonizione.

Angoli: 1-2. Fuorigioco: 2-1. Recuperi: 1′ pt, 5′ st.

Arbitro: Angelillo (Nola). Assistenti: Lipari (Brescia)-Singh (Macerata). Quarto ufficiale: Liotta (Castellammare di Stabia).