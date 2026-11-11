É partito in questi giorni Punti Cardinali for Work con il progetto A.R.C.O.

Il Comune di Cerignola è stato ammesso al finanziamento regionale per la nuova edizione della misura “Punti Cardinali For Work”, con il progetto “A.R.C.O.”-Azione per Rinnovarsi, Cambiare e Orientarsi”, un’iniziativa finalizzata a rafforzare le opportunità di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini una vera e propria bussola per orientarsi nel mondo della formazione e del lavoro, favorendo l’accesso alle opportunità professionali presenti sul territorio e sostenendo le persone nella costruzione del proprio percorso lavorativo. Le attività si rivolgono a cittadini di età compresa tra i 16 e i 65 anni, con particolare attenzione ai giovani NEET, alle persone disoccupate, ai disoccupati di lunga durata, alle donne e ai cittadini con background migratorio, attraverso interventi personalizzati e occasioni concrete di partecipazione e crescita. Il programma prevede diverse tipologie di attività e servizi:

Orientation Labs: laboratori di orientamento per sviluppare competenze, valorizzare le proprie attitudini e acquisire strumenti utili alla ricerca attiva del lavoro;

laboratori di orientamento per sviluppare competenze, valorizzare le proprie attitudini e acquisire strumenti utili alla ricerca attiva del lavoro; Job Days: giornate dedicate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, per favorire il dialogo diretto tra cittadini, imprese e realtà produttive del territorio;

giornate dedicate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, per favorire il dialogo diretto tra cittadini, imprese e realtà produttive del territorio; Orientation Desk: uno sportello informativo e di orientamento a disposizione dei cittadini, per ricevere supporto qualificato nella definizione del proprio percorso formativo e professionale;

uno sportello informativo e di orientamento a disposizione dei cittadini, per ricevere supporto qualificato nella definizione del proprio percorso formativo e professionale; Puglia Donna Partecipa: percorsi dedicati all’empowerment femminile, per sostenere l’autonomia, la partecipazione e l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro.

percorsi dedicati all’empowerment femminile, per sostenere l’autonomia, la partecipazione e l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro. Puglia attrattiva #mareAsinistra: iniziative da svolgersi nel corso di fiere ed eventi nazionali e regionali, finalizzate a contrastare la fuga dei giovani dal territorio.

Apertura dell’Orientation Desk

Tra i primi servizi a disposizione della comunità ci sarà l’Orientation Desk, lo sportello informativo del progetto, presso il quale i cittadini potranno ricevere informazioni, orientamento e accompagnamento personalizzato.

Sede: Biblioteca di Comunità “Nicola Zingarelli”, via Cesare Battisti, 13 – Cerignola (ex Liceo Classico, di fronte al Palazzo di Città)

Giorni e orari di apertura: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Per informazioni, richieste di appuntamento e aggiornamenti sulle attività è possibile contattare il Comune attraverso i seguenti canali:

E-mail: punticardinali.cerignola@gmail.com

telefono: +39 0885 410328

I calendari degli Orientation Labs, le date dei Job Days e le modalità di partecipazione alle diverse iniziative saranno comunicati periodicamente attraverso il sito istituzionale e i canali social del Comune. Con Punti Cardinali For Work-A.R.C.O., il Comune rinnova il proprio impegno a costruire un territorio capace di orientare, accompagnare e sostenere le persone nelle scelte formative e professionali, mettendo al centro le competenze, le aspirazioni e le potenzialità di ciascuno. «Con un primo colloquio di orientamento rivolto a un giovane della nostra città, oggi ha preso ufficialmente avvio il desk presso la Biblioteca di Comunità: un servizio di prossimità, vicino alle persone e ai loro bisogni. Nei giorni scorsi i nostri operatori sono stati a Venezia, in occasione di un evento di rilievo nazionale dedicato all’orientamento al lavoro, nell’ambito della strategia regionale “Puglia attrattiva-#mareAsinistra”, con l’obiettivo di attrarre talenti e favorire il ritorno di chi, negli anni, ha lasciato il nostro territorio. Per il secondo anno consecutivo scegliamo quindi di potenziare i servizi a disposizione della città, rafforzando gli strumenti per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e lo sviluppo di nuove competenze», è il commento della vicesindaca con delega al Welfare, Maria Dibisceglia.