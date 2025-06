“E…state con Bic”: letture, creatività e condivisione alla Biblioteca di Comunità di Cerignola

La Biblioteca di Comunità del Comune di Cerignola è pronta a dare il via a una stagione estiva ricca di eventi, letture e momenti di incontro per tutte le età con il programma “E…STATE CON BIC”. Un calendario di iniziative pensato per rendere la cultura accessibile, coinvolgente e inclusiva, valorizzando il ruolo della biblioteca come luogo vivo, aperto e partecipato. Le attività previste spaziano dalla narrazione per i più piccoli ai momenti di lettura condivisa per giovani e adulti:

Storie Sprint – Pochi minuti, tanta magia: brevi letture animate pensate per stimolare l’immaginazione di bambini e ragazzi, dimostrando che anche pochi minuti possono bastare per far nascere un amore per i libri.

BIC-NIC – Letture in villa: appuntamenti all’aperto con letture collettive in un contesto rilassato e naturale, per bambini e ragazzi. Un modo per unire il piacere della lettura all’aria aperta.

Workshop informativi – Incontri informativi e laboratori su temi di interesse culturale e sociale, aperti alla partecipazione di tutta la cittadinanza.

Silent Reading Party – Un’occasione per giovani e adulti di vivere un momento di lettura silenziosa condivisa, in un’atmosfera rilassata, lontana dalla frenesia quotidiana.

Il treno dei lettori – Gruppo di lettura per giovani e adulti, dove confrontarsi, discutere e approfondire testi scelti insieme, in un viaggio condiviso tra le pagine dei libri.

Con “E…STATE CON BIC” la Biblioteca di Comunità rinnova il suo impegno nel promuovere la cultura come bene comune e strumento di coesione sociale. Un invito a vivere l’estate con leggerezza e profondità, scoprendo nuovi mondi attraverso i libri.