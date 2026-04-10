Antonio Grosso torna al Roma Teatro di Cerignola con “Minchia Signor Tenente”
“Il binario negato”, l’ultimo lavoro di Nicola Pergola presentato alla città
Il musical “Jesus” travolge Cerignola: un bis da record tra applausi e sold out
A Cerignola, 2° Torneo della Memoria: i centri Educativi ricordano le vittime innocenti di mafia
I calciatori con più presenze nella storia dell’Europa League finora
Un incordatore di Cerignola nel panorama professionistico del tennis
Mercoledì 8 aprile a Cerignola la Giornata Internazionale delle Comunità Rom e Sinti
Cerignola protagonista in Vaticano: la mitra “Vox Ecclesiae” di Gerri Errico indossata dal Santo Padre
Scuola e questione meridionale. A Cerignola la presentazione del libro di Paolo Saggese
Il nuovo libro di Nicola Pergola sarà presentato l’8 aprile a Cerignola
Cerignola e Livorno unite nel nome di Mascagni, in un gemellaggio culturale
Carburanti, in 10 anni il diesel passa da 1,28 € a 2,14 €. Sotto pressione le famiglie
Questa notte torna l’ora legale: alle 2 lancette avanti di sessanta minuti
Intrattenimento digitale e scelte consapevoli
Come scegliere fonti affidabili per informarsi online
Il palazzo, il pallone e la città
Audace Cerignola, la squadra merita di essere seguita e soprattutto sostenuta
Due anni di Bonito alla guida della città
Il cianciare di fine estate della politica cerignolana
La politica del necessario//Editoriale
Maltempo, la Provincia di Foggia ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale
Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, open day nelle strutture della provincia
“Workup”: oltre 2500 posizioni disponibili. Aperto reclutamento per governanti e addetti alle pulizie nel Turismo
Esenzione ticket sanitario per reddito: dal 1° aprile rinnovo automatico per gli aventi diritto
Donne protagoniste a Foggia, la storia della cerignolana Carmela Panico
Gasolio a 1.67 euro al litro. CIA Puglia: “Agricoltura a rischio stop, situazione folle”
Prezzi di gasolio, concimi, fertilizzanti: CIA Puglia presenta esposto alla Finanza
Agricoltori pensionati, Matteo Valentino confermato alla guida di ANP-CIA Puglia
Cia Puglia: “Agricoltura in crisi, costi di produzione alle stelle per la guerra”
La Regione Puglia vara un piano da 15 milioni per abbattere le liste d’attesa
Pasqua e Pasquetta all’insegna del sole in Puglia: clima ideale per gite fuori porta
CInquant’anni di attività, la bella storia dell’Autocarrozzeria Roma
Nuovo consiglio direttivo per l’ANF-Sindacato degli Avvocati del Tribunale di Foggia
Addurè, l’extravergine di Mandwinery che incanta Montecarlo e Dubai
ARTE AGRICOLA, eccellenza pugliese tra storia e futuro
Elezioni provinciali, Marcello Moccia candidato consigliere
AAA_Autonomia Cercasi, verso una vita più indipendente per le persone con disabilità
Nasce il Consorzio volontario dei produttori Nero di Troia di Cerignola-Rosso di Cerignola Doc
Cerignola, maggioranza nel caos: Giurato lascia, Marinaro resta
Nuova viabilità a Cerignola: il 25 marzo l’inaugurazione della strada tra via Russia e via Pirandello
Cerignola, si apre buca nell’asfalto in pieno centro
Quasi tutti cerignolani fra gli arrestati della Polizia nel blitz contro furti e riciclaggio di auto nella Bat
Spari e blitz: presi 12 cerignolani pronti ad un assalto nel modenese
Tenta di rubare auto in pieno centro, arrestato a Cerignola un 25enne
Falsi braccianti nei campi del Foggiano, in 98 indagati per l’ennesima truffa all’Inps
Ecologica Udas Cerignola, ultima di campionato: al Pala “Dileo” arriva Carbonara
Cerignola, pareggio 1-1 tra Audace Cerignola e Latina
Pasquetta al “Monterisi”: l’Audace Cerignola ospita il Latina
Ecologica Udas Cerignola, un trionfo storico: conquistata la Coppa Puglia
Ecologica Udas Pallavolo Cerignola, appuntamento con la storia: al Pala “Dileo” la finale di Coppa Puglia contro la Virtus Tricase
Nonostante il vantaggio, il Cerignola si fa rimontare e battere dal Crotone (3-1)
Crotone-Audace Cerignola, confronto diretto per la sesta posizione
Audace Cerignola, basta un rigore: Gambale stende il Giugliano (1-0)
Quinta vittoria di fila della Flv Cerignola, 0-3 esterno sulla Fiamma Torrese
Ancora uno stop per la Pallavolo Cerignola, adesso è crisi vera
La Mediterranea 92 Cerignola sabato 25 giugno a caccia del titolo regionale under 14 maschile
Basket, “Torneo dei Santi” il 31 ottobre al Pala Cicogna
La “versione” di Metta sulla fine del basket a Cerignola
Scompare di nuovo il Basket a Cerignola. La squadra di Metta non iscritta al campionato
La Fip dichiara conclusi i campionati regionali: termina la stagione del Bk Club Cerignola
Podistica Santo Stefano protagonista a Malta: podi e emozioni nella 10 km della Valletta Marathon
Scacchi, Maria Carla Disanto si conferma campionessa provinciale
Boxe, Jacopo Bonavita campione italiano nella categoria 60 kg degli Under 15
Jacopo Bonavita campione regionale di boxe under 15 nella categoria 60kg
Giuseppe Morano ai mondiali MMA di Abu Dhabi
“Scrivo per…” la situazione di disagio in cui versa la Guardia Medica a Cerignola
“Scrivo per…” una discarica abusiva pericolosa anche per la viabilità
“Scrivo per…” una poesia per il giovane agricoltore morto schiacciato dal trattore
“Scrivo per…” la sporcizia totale nei pressi della scuola ‘Carducci’ | Foto
“Scrivo per…” esami cardiologici impossibili da effettuare alla Asl di Cerignola
L’intervista a Tiziano Schiena (MSH). Una voce da Odessa
Amendola: a dieci chilometri da questa stanza
GLocal-Se Draghi non sa dire pace
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Papà, Francesco
Vino, cibo e intrattenimento: pienone per il Nero di Troia Wine Festival
C’è attesa per #RoadtoCalici del 29 agosto. In degustazione sei Champagne
Calici 2018, lanotiziaweb.it sarà media partner
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LETTERA | «Dovremmo imparare a dire grazie al personale di Pronto Soccorso»