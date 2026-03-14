Ecologica Udas Pallavolo Cerignola, a Bitonto per continuare la corsa alla vetta

Nuovo impegno di campionato per l’Ecologica Udas Pallavolo Cerignola che, nella 19ª giornata del torneo di Serie C di pallavolo, sarà di scena sabato 15 marzo alle ore 18:30 sul campo dell’ASD Volley Bitonto. Per la formazione biancoblù si prospetta una trasferta tutt’altro che semplice. Il Bitonto occupa attualmente la settima posizione in classifica e nel corso della stagione ha dimostrato di essere una squadra competitiva e difficile da superare. Il precedente stagionale rappresenta un ulteriore elemento di attenzione per i cerignolani. Proprio la squadra bitontina, infatti, fu la prima a riuscire a fermare il cammino dell’Ecologica Udas in questo campionato, imponendosi con il punteggio di 3-1 al Pala Di Leo. La gara di domani assume quindi un valore importante per i ragazzi cerignolani, chiamati non solo a riscattare quella sconfitta, ma anche a conquistare punti fondamentali per restare nelle zone altissime della classifica.

Lo sguardo resta infatti rivolto anche agli altri campi: il Trivianum sarà impegnato in trasferta contro la Materdomini Volley Castellana, un match che potrebbe incidere sugli equilibri nella parte alta della classifica. Per questo motivo l’obiettivo dei biancoblù è chiaro: ottenere un risultato positivo anche lontano da casa per continuare a inseguire il primo posto e mantenere vive le ambizioni di vertice in questa fase decisiva della stagione.