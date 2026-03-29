Ecologica Udas Pallavolo Cerignola, colpo esterno e riscatto: 0-3 a Terlizzi

Vittoria, convinzione e segnali importanti: l’Ecologica Udas Pallavolo Cerignola espugna il campo del Terlizzi con un secco 0-3 (22-25, 18-25, 17-25), tornando a sorridere anche lontano dalle mura amiche. Un successo che pesa doppio. Da un lato, infatti, arriva la seconda vittoria consecutiva per i biancoblù; dall’altro, si interrompe finalmente il periodo negativo in trasferta, dopo le sconfitte contro Bitonto e Altamura che avevano rallentato la corsa in classifica. La gara contro Terlizzi ha mostrato una squadra determinata e concentrata, capace di gestire i momenti chiave dei set e di chiudere senza lasciare spazio agli avversari. Nel frattempo, la lotta per il secondo posto resta apertissima: Altamura ha battuto Bitonto nello scontro diretto di giornata, restando agganciata all’Ecologica Udas e rimandando ogni verdetto all’ultima giornata di campionato. Prima dell’epilogo stagionale, però, c’è un appuntamento che può valere la storia: tra una settimana l’Ecologica Udas scenderà in campo per la finale di Coppa Puglia contro la Virtus Tricase, con l’obiettivo di conquistare il trofeo e arrivare con entusiasmo all’ultimo decisivo impegno in campionato.