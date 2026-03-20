Ecologica Udas Pallavolo Cerignola, contro Valenzano per ripartire

La Ecologica Udas Pallavolo Cerignola torna in campo con un obiettivo chiaro: lasciarsi alle spalle la battuta d’arresto contro Bitonto e riprendere la propria corsa. Al Pala Di Leo arriva la Polisportiva Sporthype Valenzano, avversario da non sottovalutare nonostante l’ottava posizione in classifica. Gli ofantini vogliono sfruttare il fattore campo e l’energia dei propri tifosi per tornare subito al successo. La posta in palio è alta: difendere la seconda posizione dall’Altamura, ma non solo, in lontananza c’è anche il Trivianum, capolista con sette punti di vantaggio, che potrebbe chiudere definitivamente i giochi in caso di vittoria. Per questo, vincere diventa fondamentale anche per tenere vive le speranze. Valenzano, però, non sarà una comparsa. Reduce da due sconfitte consecutive, scenderà in campo con la voglia di riscatto e con l’obiettivo di cancellare il pesante 3-0 subito all’andata. Sarà una gara da vivere tutta d’un fiato, tra ambizioni, pressione e desiderio di rivalsa. Cerignola è pronta: ora la parola passa al campo.