Ecologica Udas Pallavolo Cerignola, ritorno al successo: al “Dileo”, Turi battuto 3-0

L’Ecologica Udas Pallavolo Cerignola ritrova subito la strada della vittoria in campionato. Dopo la qualificazione alla finale di Coppa Puglia, i biancoblù di mister Antonio Pepe si impongono con autorità sull’Asd Revolution Turi, superata 3-0 davanti al pubblico del Pala Di Leo nella gara valida per la 18ª giornata del campionato di Serie C. Una vittoria importante non solo per il morale ma anche per la classifica. Il Trivianum, capolista del girone, ha infatti superato il Valenzano soltanto al tie-break (3-2), permettendo così agli ofantini di recuperare un punto. Il distacco dalla vetta scende quindi a quattro punti, mantenendo viva la corsa nelle zone alte della graduatoria. Ofantini che disputano una gara ordinata e concreta, riuscendo a gestire i momenti chiave del match grazie alle giocate di Nowakowski e alla determinazione di Perrella, decisivo soprattutto nelle fasi finali dei set.

La gara si apre con diversi errori da entrambe le parti e un equilibrio che dura fino al 7-7. Con il passare dei minuti i padroni di casa trovano maggiore continuità, trascinati da Nowakowski, e riescono a costruire il primo vero allungo sul 16-13. Il turno al servizio di Pappalardo risulta decisivo: la sua serie permette ai biancoblù di prendere il largo fino al 20-15, indirizzando definitivamente il set. Nel finale l’Ecologica Udas controlla senza problemi e chiude 25-17. Il secondo parziale è quello più equilibrato dell’incontro. Gli ospiti riescono a restare in scia e trova anche il momentaneo vantaggio sull’11-13, costringendo mister Pepe a fermare il gioco. La pausa aiuta i biancoblù a ritrovare ritmo e precisione, che tornano subito in partita e nel finale piazzano l’allungo decisivo grazie alle giocate di Nowakowski e Perrella. Un ace di Ricco e l’attacco finale dello stesso Perrella chiudono il set sul 25-21.

Nel terzo parziale l’Ecologica Udas parte con grande determinazione e indirizza subito la gara grazie all’ace di Porro che vale il 3-0. I biancoblù mantengono il controllo del gioco per tutto il set, con Nowakowski ancora protagonista e autore anche dell’ace dell’11-5. L’Asd Revolution Turi prova a reagire con alcune buone difese del libero Campana e le schiacciate di Galluzzi, ma il divario resta ampio. Nel finale i padroni di casa gestiscono senza difficoltà e chiudono l’incontro 25-16, con Perrella che mette il sigillo sul definitivo 3-0.