Ecologica Udas Pallavolo Cerignola, si torna in campo: al Pala “Dileo” arriva l’Asd Revolution Turi

Dopo la grande gioia per la qualificazione alla finale di Coppa Puglia, l’Ecologica Udas Pallavolo Cerignola è pronta a rituffarsi nel campionato. Nella 18ª giornata del campionato di Serie C, i ragazzi ofantini ospiteranno l’Asd Revolution Turi in una sfida importante per continuare a inseguire le posizioni di vertice della classifica. Il morale in casa è alto dopo il successo per 3-1 contro la Vibrotek Taranto, risultato che ha permesso ai biancoblù di conquistare una storica finale di Coppa. In campionato, però, l’ultima gara ha visto la formazione cerignolana uscire sconfitta per 3-1 contro Altamura, un risultato che ha consentito al Trivianum di allungare in vetta portandosi a +5, mentre gli stessi altamurani si sono avvicinati fino a -3.

La partita contro il Turi rappresenta quindi un’occasione importante per riprendere la corsa anche in campionato. I ragazzi di mister Antonio Pepe cercheranno di conquistare tre punti fondamentali per restare in scia alle prime della classe, osservando con attenzione anche il risultato del Trivianum, impegnato in casa contro il Valenzano. La gara si disputerà ancora una volta tra le mura amiche del Pala Di Leo, con inizio previsto per sabato 7 marzo alle ore 18:15. Con il supporto del proprio pubblico, i biancoblù proveranno a dare continuità all’entusiasmo della Coppa e a tornare subito alla vittoria in campionato.