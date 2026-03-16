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    Ecologica Udas Pallavolo Cerignola, stop a Bitonto: la corsa alla vetta si complica

    I biancoblù cadono 3-1 in trasferta. Trivianum a +7 e Altamura raggiunge il secondo posto

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.
    Foto Sara Angiolino

    Trasferta amara per l’Ecologica Udas Pallavolo Cerignola che, nella 19ª giornata del campionato di Serie C di pallavolo, esce sconfitta dal campo dell’ASD Volley Bitonto con il punteggio di 3-1 (25-17, 25-11, 20-25, 25-12). Una partita che alla vigilia si preannunciava complicata e che ha confermato le difficoltà dei biancoblù contro una squadra che nel corso della stagione si è dimostrata solida e competitiva. Il Bitonto parte meglio e prende subito in mano la gara, conquistando con autorità i primi due set. L’Ecologica Udas prova a rimettersi in carreggiata nel terzo parziale, riuscendo a reagire e a riaprire momentaneamente la sfida grazie al 20-25. Nel quarto set, però, i padroni di casa tornano a spingere e chiudono definitivamente i conti con il 25-12 che vale il successo finale.

    Una sconfitta che pesa soprattutto sulla classifica. Il Trivianum allunga, infatti, in vetta portandosi a +7 sui biancoblù, mentre l’Altamura approfitta del passo falso dell’Udas per agganciarla al secondo posto. Con il campionato che si avvia verso la fase decisiva, la situazione diventa ora più complicata anche nella lotta per il primo posto: in caso di vittoria nella prossima giornata, il Trivianum potrebbe infatti conquistare matematicamente la vetta del campionato. Per l’Udas sarà quindi fondamentale reagire subito nelle prossime gare per difendere almeno le posizioni alte della classifica.

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