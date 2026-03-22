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    Ecologica Udas Pallavolo Cerignola, successo pieno contro Valenzano

    Missione compiuta per gli ofantini, che superano con un netto 3-0 i baresi nella ventesima giornata del campionato di Serie C

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.
    Foto Sara Angiolino

    Al Pala Di Leo, gli ofantini rispondono presente dopo la sconfitta contro Bitonto e lo fanno con una prova solida e concreta, spinti anche dal calore del proprio pubblico. Il risultato finale (25-22, 25-14, 29-27) racconta una gara gestita con autorità, ma non priva di momenti di tensione. Nel primo set, l’Ecologica Udas parte con il giusto atteggiamento e riesce a mantenere il controllo nei momenti chiave, chiudendo sul 25-22. Molto più netto il secondo parziale, dominato dai padroni di casa che concedono poco o nulla agli avversari e si impongono con un convincente 25-14. Il terzo set è il più combattuto: Valenzano prova a rientrare in partita e porta il parziale ai vantaggi, ma Cerignola resta lucida e chiude sul 29-27, conquistando tre punti fondamentali.

    Una vittoria pesante che consente all’Ecologica Udas di mantenere il secondo posto in classifica, respingendo il tentativo di avvicinamento di Altamura e confermando la propria solidità nelle zone alte. Allo stesso tempo, però, arriva anche la certezza matematica: il Trivianum è primo e irraggiungibile. Il successo degli ofantini non basta infatti a tenere aperta la corsa al vertice, con la capolista che chiude definitivamente i giochi. Resta comunque una prestazione convincente per gli ofantini, che ripartono con forza e guardano con fiducia al finale di stagione.

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