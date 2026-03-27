Penultima giornata del campionato di Serie C e impegno delicato per l’Ecologica Udas Pallavolo Cerignola, attesa dalla trasferta contro il Terlizzi. Una sfida tutt’altro che semplice per gli ofantini, chiamati a dare continuità dopo l’ultimo successo e a conquistare la seconda vittoria consecutiva in un momento chiave della stagione. L’obiettivo è chiaro: tornare a fare punti lontano da casa e interrompere una tendenza negativa che, nelle ultime due trasferte, ha visto arrivare sconfitte pesanti contro Bitonto e Altamura. Proprio Altamura rappresenta una diretta concorrente nella corsa al secondo posto, rendendo ancora più importante il risultato di questa gara. Una posizione che resta aperta, anche alla luce del fatto che il Trivianum ha già blindato matematicamente la prima posizione. Servirà quindi una prova di carattere, attenzione e solidità per l’Ecologica Udas, chiamata a reagire lontano dalle mura amiche e a dare un segnale forte in vista del finale di stagione.
Ecologica Udas Pallavolo Cerignola, ultimo impegno esterno sul campo del Terlizzi
Gli ofantini vogliono il bis dopo l’ultima vittoria e puntano a spezzare la tendenza negativa in trasferta
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