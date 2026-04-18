Quasi 2000 posizioni aperte e importanti eventi di recruiting nei territori di Bari, Bat e Foggia
Club per l’Unesco, nasce la Comunità Patrimoniale Fosse granarie di Cerignola
Stornara celebra i sapori della tradizione pugliese con “Primi di Puglia-III Edizione”
Stazioni di Posta Cerignola, arte e teatro in scena per raccontare l’inclusione
Il Comitato a tutela dei Commercianti e Partite Iva diserta l’incontro indetto in Comune
Cerignola stasera è su Rai 1: una cerignolana giocherà ad Affari Tuoi
Rapina a negozio in corso Aldo Moro, la solidarietà del Comitato Commercianti e Partite Iva
Al “Mercadante” di Cerignola ‘Buongiorno, Ministro!’ con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti
Cerignola, tradizione e memoria a tavola: U’Vulesce ospita le nonne lucane
Antonio Grosso torna al Roma Teatro di Cerignola con “Minchia Signor Tenente”
“Il binario negato”, l’ultimo lavoro di Nicola Pergola presentato alla città
Scuola e questione meridionale. A Cerignola la presentazione del libro di Paolo Saggese
Affari Tuoi, la concorrente di Cerignola vince 47.500 euro
I calciatori con più presenze nella storia dell’Europa League finora
Carburanti, in 10 anni il diesel passa da 1,28 € a 2,14 €. Sotto pressione le famiglie
Questa notte torna l’ora legale: alle 2 lancette avanti di sessanta minuti
Intrattenimento digitale e scelte consapevoli
Cerignola, escalation criminale negli ultimi giorni: cresce l’allarme in città
Il palazzo, il pallone e la città
Audace Cerignola, la squadra merita di essere seguita e soprattutto sostenuta
Due anni di Bonito alla guida della città
Il cianciare di fine estate della politica cerignolana
Il 19 aprile inaugurazione infopoint AIDO nel Presidio Ospedaliero di Cerignola
Maltempo, la Provincia di Foggia ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale
Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, open day nelle strutture della provincia
Gasolio a 1.67 euro al litro. CIA Puglia: “Agricoltura a rischio stop, situazione folle”
Prezzi di gasolio, concimi, fertilizzanti: CIA Puglia presenta esposto alla Finanza
Agricoltori pensionati, Matteo Valentino confermato alla guida di ANP-CIA Puglia
Cia Puglia: “Agricoltura in crisi, costi di produzione alle stelle per la guerra”
La Regione Puglia vara un piano da 15 milioni per abbattere le liste d’attesa
Pasqua e Pasquetta all’insegna del sole in Puglia: clima ideale per gite fuori porta
CInquant’anni di attività, la bella storia dell’Autocarrozzeria Roma
Nuovo consiglio direttivo per l’ANF-Sindacato degli Avvocati del Tribunale di Foggia
Addurè, l’extravergine di Mandwinery che incanta Montecarlo e Dubai
Aggressione a operatore ecologico, anche il Comune di Cerignola si costituirà parte civile
“Punti cardinali for work”, il Comune di Cerignola ammesso a finanziamento
Cerignola, rapina con spari in pieno centro: «Cresce l’allarme sicurezza»
A Cerignola inclusione e integrazione diventano realtà
Elezioni provinciali, Marcello Moccia candidato consigliere
Cerignola, spara al vicino dopo una lite: 57enne ferito a una coscia
Aggredito operatore Teknoservice durante il turno di lavoro: è fuori pericolo ma ricoverato per traumi cranici e facciali
Cerignola, dal tamponamento alla violenza: ferito un operatore ecologico
Cerignola, colpi di pistola in corso Aldo Moro
Catturati a Cerignola gli ultimi due della banda degli assalti ai portavalori
Ecologicadaunia Udas Cerignola, iniziano i playoff: prima avversaria la Pallavolo Fasano
Per Pallavolo Cerignola ed Flv doppio incrocio con formazioni campane
Ecologica Udas Cerignola, vittoria e secondo posto blindato: battuto il Carbonara 3-0
L’Audace Cerignola maltrattato dalla Casertana, poker dei campani e gialloblù ora noni
Una impeccabile Flv Cerignola ha prevalso sull’Innova Arabona, 3-1 al “Tatarella”
Difficile impegno esterno per il Cerignola, contro una Casertana in lotta per il terzo posto
Cerignola, pareggio 1-1 tra Audace Cerignola e Latina
Pasquetta al “Monterisi”: l’Audace Cerignola ospita il Latina
Nonostante il vantaggio, il Cerignola si fa rimontare e battere dal Crotone (3-1)
Pallavolo Cerignola a Jesi si gioca quasi tutto, la Flv attende le abruzzesi di Arabona
La Mediterranea 92 Cerignola sabato 25 giugno a caccia del titolo regionale under 14 maschile
Basket, “Torneo dei Santi” il 31 ottobre al Pala Cicogna
La “versione” di Metta sulla fine del basket a Cerignola
Scompare di nuovo il Basket a Cerignola. La squadra di Metta non iscritta al campionato
La Fip dichiara conclusi i campionati regionali: termina la stagione del Bk Club Cerignola
Podistica Santo Stefano protagonista a Malta: podi e emozioni nella 10 km della Valletta Marathon
Scacchi, Maria Carla Disanto si conferma campionessa provinciale
Boxe, Jacopo Bonavita campione italiano nella categoria 60 kg degli Under 15
Jacopo Bonavita campione regionale di boxe under 15 nella categoria 60kg
Giuseppe Morano ai mondiali MMA di Abu Dhabi
“Scrivo per…” la situazione di disagio in cui versa la Guardia Medica a Cerignola
“Scrivo per…” una discarica abusiva pericolosa anche per la viabilità
“Scrivo per…” una poesia per il giovane agricoltore morto schiacciato dal trattore
“Scrivo per…” la sporcizia totale nei pressi della scuola ‘Carducci’ | Foto
“Scrivo per…” esami cardiologici impossibili da effettuare alla Asl di Cerignola
L’intervista a Tiziano Schiena (MSH). Una voce da Odessa
Amendola: a dieci chilometri da questa stanza
GLocal-Se Draghi non sa dire pace
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Papà, Francesco
Vino, cibo e intrattenimento: pienone per il Nero di Troia Wine Festival
C’è attesa per #RoadtoCalici del 29 agosto. In degustazione sei Champagne
Calici 2018, lanotiziaweb.it sarà media partner
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LETTERA | «Dovremmo imparare a dire grazie al personale di Pronto Soccorso»