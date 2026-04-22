Pomodoro, manca intesa sul prezzo. Cia Puglia: “Ritardo penalizza i produttori”
Solidarietà e impegno civile: un plauso alle Associazioni presenti all’Info Point AIDO Cerignola
Grande successo domenica sera al ‘Mercadante’ per “Buongiorno, Ministro!”
«Cerignola paga ancora le volte le scelte di un PD senza visione politica e ripiegato su se stesso»
Cortocircuito Cerignola: alle Provinciali il centrosinistra si divide, il centrodestra elegge Netti
Il supermodello internazionale Fabio Mancini al “Pavoncelli” di Cerignola
Teknoservice: i dipendenti chiedono più tutele sul posto di lavoro
Club per l’Unesco, nasce la Comunità Patrimoniale Fosse granarie di Cerignola
Stazioni di Posta Cerignola, arte e teatro in scena per raccontare l’inclusione
Non solo staffette. Annachiara Biancardino racconta il volto femminile della Resistenza
“Il punto di non ritorno”, Domenico Farina ha presentato il suo nuovo libro alla città
Al “Mercadante” di Cerignola ‘Buongiorno, Ministro!’ con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti
Cerignola, tradizione e memoria a tavola: U’Vulesce ospita le nonne lucane
Affari Tuoi, la concorrente di Cerignola vince 47.500 euro
I calciatori con più presenze nella storia dell’Europa League finora
Carburanti, in 10 anni il diesel passa da 1,28 € a 2,14 €. Sotto pressione le famiglie
Questa notte torna l’ora legale: alle 2 lancette avanti di sessanta minuti
Intrattenimento digitale e scelte consapevoli
Cerignola, escalation criminale negli ultimi giorni: cresce l’allarme in città
Il palazzo, il pallone e la città
Audace Cerignola, la squadra merita di essere seguita e soprattutto sostenuta
Due anni di Bonito alla guida della città
Il cianciare di fine estate della politica cerignolana
Provinciali Foggia, ecco il nuovo consiglio: 4 seggi al Campo Largo, FdI raddoppia
Quasi 2000 posizioni aperte e importanti eventi di recruiting nei territori di Bari, Bat e Foggia
Stornara celebra i sapori della tradizione pugliese con “Primi di Puglia-III Edizione”
Il 19 aprile inaugurazione infopoint AIDO nel Presidio Ospedaliero di Cerignola
Maltempo, la Provincia di Foggia ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale
Gasolio a 1.67 euro al litro. CIA Puglia: “Agricoltura a rischio stop, situazione folle”
Prezzi di gasolio, concimi, fertilizzanti: CIA Puglia presenta esposto alla Finanza
Agricoltori pensionati, Matteo Valentino confermato alla guida di ANP-CIA Puglia
Cia Puglia: “Agricoltura in crisi, costi di produzione alle stelle per la guerra”
Pasqua e Pasquetta all’insegna del sole in Puglia: clima ideale per gite fuori porta
CInquant’anni di attività, la bella storia dell’Autocarrozzeria Roma
Nuovo consiglio direttivo per l’ANF-Sindacato degli Avvocati del Tribunale di Foggia
Addurè, l’extravergine di Mandwinery che incanta Montecarlo e Dubai
“Si può fare impresa a Cerignola”: mercoledì 22 convegno in Sala Consiliare
Sicurezza a Cerignola: necessario un intervento immediato dello Stato
Aggressione a operatore ecologico, anche il Comune di Cerignola si costituirà parte civile
Cerignola, spara al vicino dopo una lite: 57enne ferito a una coscia
Aggredito operatore Teknoservice durante il turno di lavoro: è fuori pericolo ma ricoverato per traumi cranici e facciali
Cerignola, dal tamponamento alla violenza: ferito un operatore ecologico
Cerignola, colpi di pistola in corso Aldo Moro
Catturati a Cerignola gli ultimi due della banda degli assalti ai portavalori
Ecologicadaunia Udas Pallavolo Cerignola, trasferta decisiva: in palio la Final Four di Supercoppa del Sud
Ecologicadaunia Udas Pallavolo Cerignola, battuta d’arresto nei playoff: Fasano vince 3-0
Non va oltre l’1-1 l’Audace Cerignola con l’Altamura
Settima vittoria consecutiva e quinto posto per la Flv Cerignola
Nella penultima di regular season, il Cerignola sfida il Team Altamura
L’Audace Cerignola maltrattato dalla Casertana, poker dei campani e gialloblù ora noni
Difficile impegno esterno per il Cerignola, contro una Casertana in lotta per il terzo posto
Cerignola, pareggio 1-1 tra Audace Cerignola e Latina
Ecologicadaunia Udas Cerignola, iniziano i playoff: prima avversaria la Pallavolo Fasano
Per Pallavolo Cerignola ed Flv doppio incrocio con formazioni campane
La Mediterranea 92 Cerignola sabato 25 giugno a caccia del titolo regionale under 14 maschile
Basket, “Torneo dei Santi” il 31 ottobre al Pala Cicogna
La “versione” di Metta sulla fine del basket a Cerignola
Scompare di nuovo il Basket a Cerignola. La squadra di Metta non iscritta al campionato
La Fip dichiara conclusi i campionati regionali: termina la stagione del Bk Club Cerignola
Podistica Santo Stefano protagonista a Malta: podi e emozioni nella 10 km della Valletta Marathon
Scacchi, Maria Carla Disanto si conferma campionessa provinciale
Boxe, Jacopo Bonavita campione italiano nella categoria 60 kg degli Under 15
Jacopo Bonavita campione regionale di boxe under 15 nella categoria 60kg
Giuseppe Morano ai mondiali MMA di Abu Dhabi
“Scrivo per…” la situazione di disagio in cui versa la Guardia Medica a Cerignola
“Scrivo per…” una discarica abusiva pericolosa anche per la viabilità
“Scrivo per…” una poesia per il giovane agricoltore morto schiacciato dal trattore
“Scrivo per…” la sporcizia totale nei pressi della scuola ‘Carducci’ | Foto
“Scrivo per…” esami cardiologici impossibili da effettuare alla Asl di Cerignola
L’intervista a Tiziano Schiena (MSH). Una voce da Odessa
Amendola: a dieci chilometri da questa stanza
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Papà, Francesco
Vino, cibo e intrattenimento: pienone per il Nero di Troia Wine Festival
C’è attesa per #RoadtoCalici del 29 agosto. In degustazione sei Champagne
Calici 2018, lanotiziaweb.it sarà media partner
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LETTERA | «Dovremmo imparare a dire grazie al personale di Pronto Soccorso»