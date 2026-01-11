Contattaci al 3286684015
    Educare alla meraviglia: la rassegna per famiglie del Roma Teatro di Cerignola

    Appuntamento oggi con Hansel e Gretel del Molino dell’Arte, inizio spettacolo alle ore 18

    Il Roma Teatro di Cerignola prosegue anche quest’anno il proprio percorso dedicato alle famiglie, confermando una visione culturale che riconosce nel teatro uno strumento fondamentale di formazione e crescita fin dalla più tenera età. Una scelta coerente e consapevole, rafforzata dalla presenza, ormai consolidata, di una scuola di recitazione per ragazzi che da anni accompagna bambini e adolescenti alla scoperta del linguaggio teatrale come esperienza viva, condivisa e formativa. La rassegna per famiglie si inserisce così in modo naturale all’interno della proposta complessiva del Roma Teatro, affiancando la stagione per adulti e rafforzando un dialogo tra generazioni che trova nel palcoscenico il suo luogo privilegiato.

    Il pubblico potrà incontrare l’11 gennaio Hansel e Gretel, portato in scena dal Molino dell’Arte di Altamura, una fiaba intramontabile che affronta con delicatezza temi universali come il coraggio, la paura e il passaggio verso l’autonomia. Domenica 1° febbraio sarà la volta de I vestiti nuovi dell’imperatore, proposto da Arterie Teatro di Molfetta in collaborazione con Tieffeu, una narrazione ironica e sorprendentemente attuale che invita a riflettere sul valore della verità e sull’inganno delle apparenze. Un appuntamento particolarmente significativo per il Roma Teatro, poiché gli attori in scena sono anche docenti della scuola di teatro, rafforzando il legame tra attività formativa e programmazione artistica. La rassegna proseguirà sabato 28 febbraio con Capra, capra, capra…, produzione del Teatro E di Trento, uno spettacolo dal linguaggio vivace e immaginifico, capace di stimolare fantasia e partecipazione, e si arricchirà infine di un appuntamento speciale a sorpresa, in programma domenica 19 aprile. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 18.00, un orario pensato per favorire la partecipazione delle famiglie e trasformare il teatro in un appuntamento condiviso, un tempo sospeso in cui genitori e figli possano vivere insieme l’esperienza del racconto dal vivo.

    “Il teatro per famiglie – sottolinea Simona Sala, direttrice del Roma Teatro di Cerignola – non è un momento secondario della programmazione, ma una parte essenziale del nostro lavoro. In un’epoca in cui la tecnologia tende a occupare ogni spazio e a catturare l’attenzione fin dalla prima infanzia, il teatro offre un’esperienza diversa e necessaria: la presenza, l’ascolto, la relazione. Portare i bambini a teatro significa educarli allo sguardo, alla sensibilità e alla condivisione, offrendo loro strumenti che resteranno nel tempo”. Per tutte le informazioni, chiamare il numero 338.2511672 oppure rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00 e la mattina (dalle 10:00 alle 12:30) del martedì, giovedì, sabato e del giorno dello spettacolo. I biglietti sono acquistabili anche su TicketOne e sul sito www.romateatrocinema.it.

