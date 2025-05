Elettrocardiogramma, Holter cardiaco e pressorio in oltre cento farmacie

Oltre cento farmacie della provincia di Foggia hanno aderito al protocollo di Telemedicina promosso dalla Regione Puglia per garantire anche la salute del cuore. ASL Foggia, in collaborazione con FederFarma Foggia, rende noto che tra il capoluogo e i comuni, sono complessivamente 104 le farmacie in cui sono già attivi i nuovi servizi diagnostici, come l’Elettrocardiogramma (ECG), l’Holter cardiaco e l’Holter pressorio.

GLI OBIETTIVI

Le prestazioni aggiuntive si inseriscono nell’ottica del potenziamento della Farmacia dei Servizi, modello avanzato di sanità territoriale e di prossimità, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa, rafforzando la prevenzione e la diagnosi attraverso un accesso più semplice agli esami.

COSA SERVE PER GLI ESAMI

Per essere sottoposti ad ECG e Holter, gli utenti dovranno essere in possesso della prescrizione medica. I dati saranno analizzati da specialisti in Telemedicina e il referto sarà consegnato in tempi brevi. Nel caso in cui dovessero emerge criticità, saranno attivati subito i percorsi assistenziali previsti dal protocollo.

A Cerignola, il servizio è disponibile in sei farmacie, di seguito elencate:

CERIGNOLA FARMACIA SANTA RITA S.N.C VIA V.VENETO 49 CERIGNOLA FARMACIA PELAGIO S R L VIA MESTRE 9/11 CERIGNOLA FARMACIA DELL’AUSILIATRICE SNC VIA M.S.MA AUSILIA. N.146/148 CERIGNOLA FARMACIA PONENTE S.R.L. VIALE DI PONENTE 11 – CERIGNOLA CERIGNOLA MACCHIARULO GIACOMO VIA MASCAGNI 7 CERIGNOLA DE SORTIS ROSSELLA VIA RAGUSA N.3

Gli esami di ECG e gli Holter vanno ad aggiungersi ai servizi attivati nei mesi scorsi nella rete della Farmacia dei Servizi in Puglia: Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), monitoraggio dei pazienti con ipertensione, diabete e Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, screening del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del colon-retto, screening del diabete non noto, vaccinazioni anti COVID-19 e ricognizione e supporto nella gestione dei farmaci assunti dal paziente.