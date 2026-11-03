Elezioni comunali: i nomi e i dissidi interni

A Cerignola si accende il dibattito sulle prossime amministrative, ma tra incontri e divisioni il quadro politico resta incerto. Tanto nel centrodestra quanto nel mondo civico, dove la scelta del candidato sindaco continua a dividere. Storia differente per il centrosinistra a lavoro per arginare la frantumazione in corso della maggioranza.

Per il centrodestra circolano i nomi di Rino Pezzano (ben visto dai vertici foggiani di FdI ma non da tutto il centrodestra) e Francesco De Cosmo (voluto da Lega e ex-governance locale di FdI), mentre c’è poi chi preferirebbe una terza figura capace di mettere tutti d’accordo. Il nodo, però, riguarda anche gli equilibri di una coalizione ancora tutta da costruire. Gli incontri tra Franco Metta, Tommaso Sgarro, Gino Giurato, Domenico Bellapianta, Leonardo Paparella, Paolo Vitullo e altre componenti civiche non sembrano aver prodotto fino ad oggi risultati concreti. Le difficoltà maggiori riguardano la sintesi su un nome che nessuno di fatto ha portato al tavolo. In più il civismo mettiano pare sempre meno capace di orientare anche le realtà tradizionalmente a lui vicine: tra queste il ruolo di Forza Italia, con Dercole schiacciato tra il civismo di Metta (e l’eventuale accordo con Sgarro) e la compattezza di un centrodestra civico.

In questo scenario, Tommaso Sgarro fa un passo avanti, avendo già avanzato – alcune settimane fa, seppure informalmente – il nome di Angelo Angiolino, stimato imprenditore molto ben voluto in città. Una proposta tutta da condividere, ma che segna una differenza rispetto agli altri interlocutori, fermi per ora a incontri e discussioni senza una candidatura concreta. Così come sono da condividere i nomi mai troppo espliciti di Pezzano e De Cosmo. Quello di Angiolino è però un nome forte, molto trasversale e soprattutto “davvero” nuovo.

Nel frattempo, anche Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sarebbero alla ricerca di un nome per il centrosinistra. Si pensa a un nome che non dia troppo l’impressione di continuità e che non sia marcatamente PD. Sottovoce si mormora il nome di Aurelia Tonti, ma alla diretta interessata non è giunta alcuna proposta precisa. Idem dicasi per Rossella Bruno, già assessore alla Cultura con Bonito. Oltretutto si valuta anche un nome del Movimento – una donna – e qualche nome targato Pd.

Insomma, tra aspirazioni, dissidi e alleanze ancora da definire, la politica cerignolana fatica a trovare una sintesi. E mentre qualcuno comincia a mettere sul tavolo delle proposte, altri sembrano ancora impantanati nelle trattative o nel trovare la strategia giusta per arrivare senza un nome a qualche mese dalle elezioni.