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    Elezioni provinciali, Marcello Moccia candidato consigliere

    L'annuncio e il sostegno da parte dell'associazione Noi-Comunità in movimento

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Pubblichiamo di seguito e integralmente, un comunicato stampa da parte dell’associazione Noi-Comunità in movimento, nel quale si annuncia la candidatura e il relativo sostegno a Marcello Moccia, in relazione alle prossime elezioni provinciali.

    L’Associazione NOI-Comunità in Movimento esprime pieno sostegno alla candidatura del consigliere comunale Marcello Moccia alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Foggia. Si tratta di una candidatura che riveste per noi un valore particolarmente significativo perché rappresenta il riconoscimento concreto del lavoro politico, civico e territoriale portato avanti in questi anni con impegno, coerenza e radicamento nelle comunità locali. Un lavoro fatto di ascolto, partecipazione e costruzione di proposte, che oggi trova una naturale prosecuzione in questo nuovo percorso istituzionale. La candidatura di Marcello Moccia si inserisce, infatti, in una traiettoria politica chiara e riconoscibile, in continuità con l’esperienza delle ultime elezioni regionali, dove la lista “Decaro Presidente”, di cui questa proposta rappresenta una ideale prosecuzione, ha conseguito un risultato importante e significativo. Un risultato che ha visto sfumare l’elezione in Consiglio regionale per appena 300 voti del candidato Tommaso Sgarro, a conferma di un consenso ampio, diffuso e in crescita sul territorio. È proprio a partire da quel consenso e da quell’esperienza che oggi si rilancia l’impegno, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nei livelli istituzionali e continuare a rappresentare le istanze delle comunità locali, in particolare in una fase in cui il ruolo delle Province torna ad assumere una centralità strategica. Siamo convinti che la candidatura di Marcello Moccia saprà interpretare al meglio questo percorso, mettendo a valore competenze, passione civile e capacità di costruire relazioni, elementi che da sempre caratterizzano il suo impegno politico e amministrativo. L’Associazione NOI-Comunità in Movimento continuerà a sostenere con convinzione questo cammino, nella prospettiva di un’azione politica sempre più partecipata e inclusiva.

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