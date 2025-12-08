Elezioni regionali, a Cerignola una prova generale per le amministrative del 2027

Ancor prima che arrivassero i risultati delle elezioni regionali, che hanno visto trionfare Antonio Decaro e il campo largo, negli ambienti politici cerignolani c’era consapevolezza che le possibilità dei candidati locali di ottenere un seggio fossero basse. Per Teresa Cicolella (PD) e Tommaso Sgarro (Lista Decaro Presidente), nomi di punta nel centrosinistra locale, era davvero difficile fare meglio dei big presenti nelle rispettive liste, Piemontese (campione assoluto di preferenze nel foggiano), Starace e Scapato su tutti. Nel campo opposto, invece, Carlo Dercole (FI) e Antonio Giannatempo (FdI) hanno dovuto confrontarsi con i suffragatissimi Dell’Erba, Gatta e De Leonardis. Ma al di là dei risultati e delle dichiarazioni ufficiali, ciò che interessava di più ai partiti e ai candidati era la competizione dentro la competizione. Questa tornata elettorale, infatti, è stata soprattutto utile per rimisurare gli equilibri del consenso sul territorio, a quattro anni dalle ultime elezioni amministrative e, soprattutto, a poco meno di due dalle prossime.

NEL CAMPO LARGO

Tommaso Sgarro è stato il più suffragato in città (2718 voti a Cerignola su 3626 in tutta la circoscrizione con dati Eligendo), vincendo con ampio margine il “derby” con Teresa Cicolella (1988 su 6644 complessivi). L’ex segretario riesce dunque ancora a raccogliere consenso attorno alla propria figura, anche senza l’appoggio dei “partiti tradizionali” del “campo largo”. Anzi, è riuscito addirittura a sorpassare la loro candidata segnando un rovesciamento rispetto alle comunali del 2021, quando con le sue liste si era classificato terzo dietro l’attuale sindaco e leader PD Francesco Bonito. Al contrario, il PD, nella persona dell’assessore alla Sicurezza, fa molta più fatica a Cerignola che nel resto della provincia. Un dato sintomatico di un rapporto ormai stanco tra i Dem e il territorio dopo quattro anni di amministrazione.

NEL CENTRODESTRA

Tra i partiti di governo, si registra la buona performance di Carlo Dercole (1465 voti su 1549) che, forte dell’appoggio dell’ex sindaco Franco Metta, stacca di un centinaio di voti Antonio Giannatempo (1310 su 2132). Il risultato dimostra come i mettiani, oramai ufficialmente migrati nel centrodestra, conservino un bacino elettorale importante a Cerignola. Aspetto che era già emerso alle politiche del 2022, quando il penalista si era speso per i candidati Fallucchi e Gatta, portando un numero considerevole di voti soprattutto a quest’ultimo.

NUOVI ASSETTI E VECCHI INTERROGATIVI

Dunque, nell’area progressista si registra un cambiamento degli equilibri mentre il duo Metta-Dercole procede spedito nella sua OPA sul centrodestra. Abbiamo assistito alle prove generali per le amministrative del 2027? Probabilmente sì, ma gli attori in scena dovranno fare ancora qualche ripasso del copione, perché alla certezza dei numeri si contrappongono le incertezze della politica. Nel centrosinistra, se Sgarro esce da questa tornata lanciatissimo, il PD cerignolano prende atto che uno dei suoi nomi di punta ha ottenuto un risultato ben al di sotto delle aspettative. Che questo porti a una riflessione sull’opportunità di una riunione del campo progressista alle prossime elezioni è tutt’altro che scontato, visti i trascorsi burrascosi tra le parti e il mancato apparentamento in occasione della tornata del 2021. Presentarsi però divisi per la seconda volta di fila potrebbe essere davvero rischioso, visto il buono stato di forma del centrodestra a livello nazionale e dei mettiani a livello locale. È probabile che, se lo stallo dovesse protrarsi, saranno i piani alti del centrosinistra pugliese a indicare il candidato sindaco migliore. In altri termini, toccherebbe ad Antonio Decaro, che vanta ottimi rapporti sia con Cicolella che con Sgarro, scegliere tra i due, o chi per loro, il proprio vassallo sul territorio. Nel centrodestra, Forza Italia ha trovato nuova linfa grazie al duo Metta-Dercole, con quest’ultimo che appare il meglio piazzato nella corsa a candidato, sia per il suo trascorso da assessore sia perché l’elettorato mettiano, come visto, è ancora attivo. In Fratelli d’Italia tale dinamica crea ancora qualche imbarazzo. Nonostante il recente cambio di segreteria, dove è passata in minoranza l’ala che al ballottaggio delle ultime amministrative ha appoggiato (direttamente o indirettamente) Francesco Bonito, il partito rimane ancora molto legato ad Antonio Giannatempo, grande oppositore di Franco Metta e dei suoi. L’unità, dunque, sembra ancora lontana: a meno che, anche qui, arrivino ordini di scuderia da Bari o da Roma.