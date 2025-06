Elio Di Toro premiato a Montesilvano quale miglior dirigente abruzzese

Dopo Giuseppe Raffaele, un altro esponente del Cerignola ha ricevuto una onorificenza dalla propria terra d’origine: nella serata del 20 giugno infatti, al pala “Dean Martin” di Montesilvano, Elio Di Toro è stato insignito del premio intitolato a Pierluigi Di Berardino quale miglior dirigente abruzzese, in ragione dell’eccellente stagione disputata dall’Audace nel girone C di serie C. È stato il presidente della Lnd Giancarlo Abete (uno degli ospiti d’onore della serata) a consegnare nella mani del ds degli ofantini – nativo di Lanciano – l’effigie rappresentativa del riconoscimento attribuito. Fra i premiati, oltre al fresco ex allenatore del Lecce Marco Giampaolo, anche il numero uno del Pescara Daniele Sebastiani, in virtù della promozione in B conquistata dai biancazzurri che in semifinale hanno superato proprio le ‘cicogne’. C’è stato anche un altro pezzo di Puglia nell’evento organizzato dal Comitato Regionale Lnd Abruzzo, perché i momenti di intrattenimento sono stati affidati al noto comico Uccio De Santis.