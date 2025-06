Emergenza rifiuti a Cerignola: Dercole (Forza Italia) chiede intervento immediato del Prefetto

Carlo Dercole, Segretario Cittadino di Cerignola di Forza Italia, ha scritto al Prefetto di Foggia per chiedere un intervento immediato sulla condizione di abbandono dei rifiuti in zona Torricelli e negli altri quartieri della città, tra cui Addolorata, Santa Barbara e San Leonardo. La situazione è diventata insostenibile a causa del caldo che avanza, con rifiuti abbandonati che rappresentano un pericolo per la salute pubblica. Animali randagi, in cerca di cibo, lacerano i sacchi e disperdono rifiuti ovunque, creando un’atmosfera di degrado e abbandono. “È inaccettabile che l’Amministrazione comunale non abbia ancora preso misure adeguate per risolvere questo problema”, afferma Dercole. “La Corte di Cassazione ha ribadito con la sentenza n. 25532/2021 che l’abbandono di rifiuti ‘alla rinfusa’ integra il reato di discarica abusiva. È scandaloso che, nonostante ciò, l’Amministrazione aumenti la Tari di quasi 2 milioni di euro”. Dercole chiede al Prefetto di intervenire immediatamente per:

– Disporre un’ispezione sul luogo per verificare la situazione;

– Sollecitare l’amministrazione comunale a prendere immediate misure per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;

– Valutare la possibilità di attivare un piano di emergenza per la pulizia e la riqualificazione dei quartieri interessati.

“La salute e la sicurezza dei cittadini non possono essere messe a rischio da un’amministrazione inerte e inefficiente”, conclude Dercole.