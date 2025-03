Emergenza Sicurezza a Cerignola: chiesto un incontro urgente al Prefetto

La conferenza programmatica dei capigruppo consiliari, convocata nel pomeriggio del 25 marzo, ha affrontato il tema dell’emergenza sicurezza in città, una problematica ormai tangibile dopo il video virale di un furto d’auto in pieno centro, a pochi passi dal distretto sociosanitario e palazzo di città. Durante l’incontro sono state esaminate con urgenza le possibili soluzioni per contrastare la situazione. Le forze politiche di maggioranza e opposizione, in un fronte compatto, hanno richiesto un incontro con il Prefetto di Foggia, sollecitando risposte rapide ed efficaci. Un appello condiviso anche da associazioni e realtà del terzo settore, che in queste ore ribadiscono un messaggio chiaro: “Cerignola deve rialzare la testa”.

“La conferenza è stata convocata con urgenza dopo il grave episodio delittuoso che ha scosso la nostra comunità. È evidente la volontà unanime delle forze politiche di unirsi per un cambiamento concreto, per ribaltare una narrazione che non ci rappresenta: Cerignola non è la capitale del malaffare. È fondamentale che ciascuno faccia la propria parte, a partire dalla Prefettura, massima espressione dello Stato nella nostra provincia. Ci auguriamo che il Prefetto accolga la nostra richiesta e, soprattutto, che scelga di incontrarci qui, a Cerignola. Sarebbe un segnale forte e simbolico, una chiara testimonianza della presenza dello Stato”. Così hanno commentato la Presidente del Consiglio Ditommaso e i capigruppo al termine dell’appuntamento.