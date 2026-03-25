Esenzione ticket sanitario per reddito: dal 1° aprile rinnovo automatico per gli aventi diritto

ASL Foggia ricorda che dal primo aprile 2026, gli attestati di esenzione per reddito (E01, E02, E03, E04, E94, E95, E96), in scadenza il 31 marzo 2026, si rinnovano automaticamente per tutti gli aventi diritto.

CONFERMA D’UFFICIO

La conferma dell’esenzione avviene d’ufficio ad opera del Sistema Informatico Regionale qualora, rispetto all’anno scorso, non ci si siano state variazioni di reddito, lavoro o nella composizione del nucleo familiare. In tutti questi casi, l’esenzione viene rinnovata in maniera automatica fino al 31 marzo 2027. I dati sono aggiornati incrociando le informazioni di INPS e Agenzia delle Entrate. L’utente, quindi, non dovrà presentare alcuna richiesta.

AUTOCERTIFICAZIONE

Nel caso in cui, rispetto all’anno precedente, ci siano state variazioni, per ottenere il riconoscimento dell’esenzione ticket, basta presentare l’autocertificazione. È possibile presentare la richiesta on line, restando a casa, senza doversi recare agli sportelli ASL.

MODALITA’ DI ACCESSO ON LINE

L’autocertificazione on line può essere inoltrata attraverso pochi passaggi, tramite:

SPID, Sistema Pubblico di identità digitale, Livello 2

CIE, Carta d’identità elettronica,

TS-CNS, Tessera sanitaria-Carta Nazionale Servizi.

VERIFICA DELLA PROPRIA POSIZIONE

Per verificare la propria posizione ai fini dell’esenzione ticket, è possibile:

utilizzare i servizi on line del Portale regionale della Salute,

rivolgersi al medico di medicina generale,

presentarsi allo sportello Anagrafe assistiti del Distretto Socio Sanitario di appartenenza.

CODICI ESENZIONE

Sono sette i codici per l’esenzione per reddito:

E01 esenzione per visite ed esami specialistici: ne hanno diritto le cittadine e i cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

E02 esenzione per visite ed esami specialistici: ne hanno diritto i disoccupati e i familiari a carico, con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di 516,46 euro per ogni figlio a carico;

E03 esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci: ne hanno diritto i titolari di pensioni sociali e i familiari a carico. In questo caso, l’esenzione è completa, senza soglia di reddito aggiuntiva;

E04 esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci: ne hanno diritto i titolari di pensioni al minimo, di età superiore a 60 anni e i familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di 516,46 euro per ogni figlio a carico;

E94 esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci: ne hanno diritto le persone appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18.000 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico;

E95 esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci: ne hanno diritto le persone di età superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

E96 esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci: ne hanno diritto le persone appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000 euro, incrementato di 1.000 euro per ogni figlio a carico.