Essere sociali, la seconda tappa del tour regionale a Cerignola

Si terrà a Cerignola il prossimo 29 maggio, a partire dalle ore 9:00, la seconda tappa delle tre previste del percorso ‘Essere Sociali’. L’incontro, promosso dall’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, si svolgerà in Aula consiliare. L’iniziativa, finalizzata alla coprogettazione dal basso di nuove misure formative rivolte alle persone con disabilità, è strutturata per coinvolgere realtà del Terzo settore, associazioni, Ambiti Sociali di Zona, ASL, università, scuole, enti di formazione, uffici per il collocamento mirato, sindacati, consulenti del lavoro, associazioni di categoria e agenzie per il lavoro della provincia di Foggia e della vicina Bat. I lavori si articoleranno in gruppi tematici e sessioni di brainstorming, seguendo tre macro-ambiti:

Fabbisogni formativi delle persone con disabilità: si analizzeranno le necessità di apprendimento e le competenze richieste per l’inserimento lavorativo e la partecipazione sociale.

Metodologie e strumenti innovativi per una formazione realmente inclusiva: si esploreranno approcci didattici, strumenti tecnologici e strategie pedagogiche che promuovano la partecipazione e l’apprendimento di tutti i destinatari.

Accessibilità nei processi formativi: si approfondirà il concetto di accessibilità nelle sue diverse dimensioni (fisica, sensoriale, cognitiva, digitale, comunicativa, economica e sociale) in relazione al contesto formativo.

“Il progetto Essere Sociali mira a migliorare il sistema formativo per le persone con disabilità, rendendolo più accessibile, equo e inclusivo. Cerignola è stata scelta come punto di riferimento di due intere province, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione comunale in questo settore, grazie anche all’attività preziosa delle associazioni del territorio”, ha dichiarato la vicesindaca e assessora alle Welfare Maria Dibisceglia.