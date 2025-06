Estasi fucsia, la Pallavolo Cerignola promossa in serie B1

La storia si è compiuta. Davanti a un Pala Dileo straripante di emozioni, colori e orgoglio fucsia, la Pallavolo Cerignola conquista la promozione in Serie B1, coronando un percorso straordinario, fatto di lavoro, passione e coraggio. Bastavano due set per completare l’impresa, e due set sono arrivati, con autorità e cuore, contro una Volley Valley Catania mai doma ma costretta ad arrendersi all’energia e alla determinazione delle pantere fucsia. Un sogno inseguito per anni, costruito giorno dopo giorno, pallone dopo pallone. Una vittoria che va oltre il campo, che racconta una città, un progetto, una famiglia sportiva che ha creduto nella bellezza di sognare in grande.

Le parole del Presidente Matteo Russo non nascondono l’emozione: “Ci meritiamo questo traguardo. Ce lo meritiamo come società, come squadra, come gruppo di donne che ha dimostrato forza e unità in ogni momento della stagione. E se lo merita Cerignola. Questa è una vittoria che appartiene a tutta la città. Grazie a chi ha creduto in noi”. Coach Annagrazia Matera firma un’impresa che resterà nella storia del club: “Ringrazio le mie atlete, che non sono state solo grandi giocatrici, ma soprattutto grandi donne. È stato un onore e un orgoglio guidarle verso questo traguardo così importante. Abbiamo scritto insieme qualcosa che resterà per sempre”.

A chiudere, con un sorriso carico di gratitudine la voce del Vicepresidente Pierluigi Lapollo: “È stato un sogno che abbiamo realizzato. Un sogno diventato realtà. Ieri il PalaDiLeo è stato qualcosa che mai avrei pensato di vivere: un tifo incredibile, una festa unica, un’emozione da pelle d’oca. Grazie davvero a tutti. Ci vediamo in B1!”. Oggi, la Pallavolo Cerignola guarda avanti con entusiasmo, con la consapevolezza che questo è solo l’inizio di una nuova grande avventura. Ma intanto, godiamoci questo traguardo. Perché la Serie B1 è realtà. E porta il nome della nostra città.