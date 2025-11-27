Ettore Bassi commuove il “Mercadante” di Cerignola con la storia di Angelo Vassallo

E sono tre. Un’altra standing ovation ha chiuso la serata di ieri al Teatro Mercadante, confermando una stagione teatrale che sta regalando al pubblico cerignolano emozioni indimenticabili. “Il Sindaco Pescatore” ha conquistato la platea con la forza di una storia vera, di quelle che toccano nel profondo e che restano impresse nella memoria molto dopo che le luci del palco si sono spente. Ettore Bassi ha portato in scena la figura di Angelo Vassallo con un’intensità e una sensibilità che hanno lasciato il pubblico senza fiato. Ettore Bassi ha saputo restituire al pubblico tutta la complessità di Angelo Vassallo: l’uomo, il pescatore, il sindaco, l’eroe. Attraverso la sua interpretazione, il pubblico ha potuto conoscere non solo i successi straordinari di questo amministratore visionario, ma anche la sua umanità, le sue lotte quotidiane, il coraggio di dire sempre no ai compromessi. La regia di Enrico Maria Lamanna ha guidato lo spettatore in un viaggio emozionante attraverso la vita di Vassallo: dalla sua vocazione politica ai successi sul campo del Cilento, fino al tragico epilogo di quella sera del 5 settembre 2010.

Il silenzio che ha accompagnato i momenti più intensi dello spettacolo parlava più di mille parole. Un silenzio carico di rispetto, di commozione, di riflessione. Molti spettatori non hanno trattenuto le lacrime di fronte alla potenza di una storia che racconta l’impegno di un uomo normale che ha fatto cose straordinarie per la propria terra. Angelo Vassallo non era un supereroe, ma un pescatore diventato sindaco, un uomo che credeva nel bene comune e che ha pagato con la vita la sua ostinata onestà. La sua storia, tratta dall’omonimo libro di Dario Vassallo, fratello di Angelo, è un monito e un esempio per tutti noi. Uno spettacolo di teatro civile che non si limita a raccontare, ma che scuote le coscienze. Che ci ricorda come l’onestà e il coraggio abbiano un prezzo, ma siano gli unici valori su cui costruire un futuro migliore per le nostre comunità.

Al termine dello spettacolo, il pubblico si è alzato in piedi per tributare a Ettore Bassi e a tutta la produzione un lungo e caloroso applauso. Una standing ovation sentita, sincera, che ha dimostrato quanto questa storia abbia saputo toccare le corde più profonde degli spettatori presenti. Un applauso che era anche un modo per dire grazie ad Angelo Vassallo, per non dimenticare il suo sacrificio, per tenere viva la memoria di chi ha lottato fino all’ultimo respiro per difendere la propria terra dalla criminalità e dall’illegalità. Con “Il Sindaco Pescatore”, il Teatro Mercadante conferma la qualità altissima della sua programmazione. Dopo l’inaugurazione con Giancarlo Giannini e le emozioni di “Brokeback Mountain”, questa serata ha aggiunto un altro capitolo indimenticabile alla stagione 2025/2026. Il teatro come luogo di memoria, di riflessione, di emozione. Il Teatro Mercadante continua a essere tutto questo per la comunità, regalando serate che restano nel cuore.

Questo slideshow richiede JavaScript.