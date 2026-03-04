Evento conclusivo “Abbraccio Sanremo Story”: allegria, partecipazione e 300mila visualizzazioni

Si è svolto il 27 febbraio 2026, presso la sede della Cooperativa L’Abbraccio di Via Anagni a Cerignola, l’evento conclusivo di “Abbraccio Sanremo Story”, iniziativa che ha saputo trasformare un percorso formativo in un’esperienza concreta di inclusione, partecipazione e valorizzazione del territorio. L’evento rappresenta il punto di arrivo di un progetto nato nell’ambito del piano formativo “Competenze di Base” di Fondimpresa, che ha consentito alla cooperativa di investire nel rafforzamento delle competenze comunicative del personale, sia online che offline. Un percorso reso possibile grazie al lavoro di progettazione e accompagnamento della dott.ssa Annarita Panarelli, che ha intercettato le risorse necessarie traducendole in opportunità di sviluppo reale per la realtà cooperativa. La coop è molto attiva sul territorio, guidata dalla presidente Michela Curiello e dai soci Giacomo Sgarro, Sabrina Giglio e Patrizia Mansi, oltre al prof. Pinuccio Giglio.

Il fabbisogno formativo individuato era chiaro: potenziare la comunicazione, in particolare sui canali social, per raccontare con maggiore efficacia le attività, i progetti e le storie che ogni giorno animano la cooperativa, aprendosi in modo strutturato al territorio. La formazione, affidata a Katiuscia Panarelli, ha fornito agli operatori strumenti concreti per costruire narrazioni autentiche e inclusive, capaci di generare visibilità e valore sociale. Proprio da questo percorso è nata l’idea del contest “Abbraccio Sanremo Story”: non un semplice evento ispirato alla celebre kermesse musicale, ma un laboratorio di protagonismo e crescita personale. I ragazzi coinvolti hanno vissuto settimane di preparazione intensa, tra prove, emozioni e condivisione, fino alla serata finale del 27 febbraio, che ha visto la partecipazione calorosa della comunità locale.

L’evento conclusivo è stato un momento di festa e riconoscimento. La premiazione, arricchita da coppe e medaglie offerte da Cesare Azollino e dal pranzo donato da Rosario Didonna, insieme all’omaggio del Ghiottone con i suoi panzerotti, ha trasformato la competizione in un’esperienza comunitaria, fondata sulla condivisione e sul sostegno reciproco.

I risultati sul piano comunicativo testimoniano l’efficacia del percorso: i contenuti legati ad “Abbraccio Sanremo Story” hanno raggiunto oltre 300 mila persone sui social, generando più di 10 mila interazioni. Non si tratta soltanto di numeri, ma di un indicatore concreto di partecipazione e attenzione collettiva verso un progetto che ha saputo dare voce a chi troppo spesso resta ai margini.

L’evento del 27 febbraio non è stato dunque una semplice chiusura, ma l’inizio di una nuova fase per la Cooperativa L’Abbraccio: una fase in cui la comunicazione diventa strumento educativo, l’inclusione diventa pratica quotidiana e il territorio diventa protagonista attivo di un percorso condiviso. La vera vittoria, come emerso nel corso della serata, è una comunità che sceglie di investire nella crescita delle persone, nella formazione continua e nella costruzione di legami. “Abbraccio Sanremo Story” lascia in eredità non solo emozioni, ma un modello replicabile di sviluppo territoriale fondato su competenze, partecipazione e cura.

CLASSIFICA FINALE

1. Serena Brancale (Valentina Macchiarulo)

2. Mister Rain (Gerardo Russo)

3. Arisa (Ilaria Cotugno)

