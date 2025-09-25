Contattaci al 3286684015
    Fa tappa a Cerignola la "Mille e 118 Miglia del Soccorso" sabato...

    Fa tappa a Cerignola la “Mille e 118 Miglia del Soccorso” sabato 27 settembre

    Una giornata dedicata al soccorso e al volontariato

    CulturaEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    Sabato prossimo, 27 settembre, la città ospiterà una tappa della Mille e 118 Miglia del Soccorso, manifestazione nazionale promossa dalla Fondazione Perez-Koskowska e da La Sorgente Onlus, con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Cerignola.

    La giornata si aprirà alle 10:30 in Sala Consiliare con il saluto ufficiale della città agli operatori sanitari, riconoscimento al loro impegno quotidiano. Nel pomeriggio, alle 17:30 in Piazza Duomo, spazio alla parte più spettacolare: una simulazione di emergenza con quattro feriti (due codici gialli, un verde e una persona in stato di panico). L’obiettivo è mostrare dal vivo la professionalità e la prontezza di intervento dei soccorritori.

    All’iniziativa parteciperanno Comune, Polizia Municipale, Protezione Civile e Croce Rossa, insieme all’Associazione Polizia di Stato, all’Associazione Croce Blu, all’OER di Canosa di Puglia e a numerose realtà sportive e sociali locali.

    L’evento, oltre alla dimostrazione pratica, sarà anche una festa del terzo settore, con l’intento di sensibilizzare i cittadini sulla cultura del primo soccorso, della sicurezza e della solidarietà.

