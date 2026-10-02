Fabbrocini nuovo Questore di Foggia, l’Amministrazione comunale ringrazia l’uscente dott. D’Agostino

Il sindaco Francesco Bonito, l’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella e l’Amministrazione comunale rivolgono un sentito ringraziamento al Questore uscente di Foggia, Dott. Alfredo D’Agostino, chiamato a ricoprire un nuovo e prestigioso incarico alla guida della Questura di Ancona. A lui va la gratitudine della Città di Cerignola per il lavoro svolto, per la disponibilità istituzionale e per l’impegno profuso a tutela della sicurezza e della legalità del territorio. Contestualmente, l’Amministrazione comunale rivolge il proprio benvenuto al Dott. Alfredo Fabbrocini, nuovo Questore di Foggia, che torna in Capitanata dopo aver recentemente guidato la Questura di Barletta-Andria-Trani e dopo la precedente esperienza alla direzione della Squadra Mobile di Foggia. Un ritorno che porta in sé una conoscenza diretta e approfondita del territorio, del suo tessuto sociale ed economico e delle sue dinamiche. Al nuovo questore gli auguri di buon lavoro dell’Amministrazione comunale di Cerignola, con l’auspicio di proseguire e rafforzare una collaborazione istituzionale salda, nell’interesse della sicurezza, della legalità e della serenità della comunità cerignolana.