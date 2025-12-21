Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieAttualitàFabio Mancini ha portato la sua testimonianza di Vita all’I.C. Don Bosco-Battisti...

    Fabio Mancini ha portato la sua testimonianza di Vita all’I.C. Don Bosco-Battisti di Cerignola

    Un toccante incontro con il supermodello internazionale e volto iconico della maison Armani, autore del libro "108 volte mi perdono"

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Un incontro che ha vibrato nelle coscienze e nei cuori degli studenti: Fabio Mancini, supermodello internazionale, volto iconico della maison Armani, scrittore e promotore del Fabio Mancini European School Project, ha incontrato i ragazzi dell’I.C. Don Bosco-Battisti di Cerignola per un evento di forte impatto educativo e umano. Nella Sala Teatro “Giustina Specchio”, l’autore del libro “108 volte mi perdono” ha saputo intrecciare il mondo scintillante della moda con quello profondo dell’anima, in un dialogo autentico che ha coinvolto e commosso studenti e docenti. Le sue parole, cariche di verità, hanno trasformato una mattinata in un viaggio emotivo, in cui le passerelle internazionali si sono trasformate in metafore di vita, cadute, rinascite e perdono.

    Fabio Mancini ha raccontato se stesso senza filtri, dimostrando che la fragilità può diventare forza, che il successo non è solo esteriore e che il perdono – anche verso se stessi – è una conquista che vale cento vittorie. Il suo esempio ha acceso nei ragazzi la scintilla della consapevolezza, portandoli a riflettere sul valore della unicità personale e sul bisogno di autenticità, in un mondo spesso governato dalle apparenze. In una scuola periferica, ma vibrante di iniziative come l’I.C. Don Bosco-Battisti, la presenza di un personaggio come Mancini ha assunto un valore ancora più potente: ha dimostrato che un sogno può realizzarsi e che le pagine di un libro possono dissetare i bisogni interiori dei giovani. In oltre due ore di incontro, Fabio ha saputo parlare alla parte più fragile e profonda di ognuno, rendendo tutto più possibile, più vicino, più vero.

    Ancora una volta, la Dirigente Scolastica dell’I.C Don Bosco Battisti di Cerignola, prof.ssa Teresa Lapiccirella ha ribadito quanto l’innovazione educativa sia il tratto distintivo dell’Istituto: aprire la scuola a testimonianze vere significa costruire percorsi di senso, coltivare benessere emotivo e stimolare responsabilità sociale in un territorio che ha bisogno di esempi positivi e accessibili. Un evento che ha lasciato un segno profondo: educare è anche illuminare il cammino dei giovani con la luce di chi ce l’ha fatta, restando umano.

    Questo slideshow richiede JavaScript.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Politica

    Dercole nominato responsabile provinciale per il referendum sulla giustizia

    Il coordinamento provinciale di Forza Italia di Foggia nell'ultima riunione, presieduta dal segretario provinciale...
    Politica

    Biblioteca di Comunità di Cerignola: proposta l’indizione di un referendum online per la scelta del nome

    La nuova Biblioteca di Comunità di Cerignola, frutto di un articolato percorso amministrativo, di...
    Calcio

    Perde l’Audace Cerignola l’ultima gara del 2025, il Benevento ne segna 4

    Una sconfitta per l'Audace Cerignola nell'ultima gara del 2025: il Benevento dilaga e va...
    Provincia

    “Workup”: quasi 2500 persone da assumere nelle province Bari, Bat e Foggia

    Il turismo come leva che traina l’occupazione nel territorio. È quanto emerge da WORKUP,...
    Cronaca

    Cerignola, nuovo assalto a portavalori sulla statale 16 bis

    Assalto a un portavalori nella mattinata di oggi lungo la statale 16 bis, in...
    Sport

    Pallavolo Cerignola-Arzano vale doppio, la Flv attende Capurso

    L'undicesimo turno è l'ultimo del 2025 per le due nostre formazioni di Volley femminile,...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Politica

    Dercole nominato responsabile provinciale per il referendum sulla giustizia

    Il coordinamento provinciale di Forza Italia di Foggia nell'ultima riunione, presieduta dal segretario provinciale...
    Politica

    Biblioteca di Comunità di Cerignola: proposta l’indizione di un referendum online per la scelta del nome

    La nuova Biblioteca di Comunità di Cerignola, frutto di un articolato percorso amministrativo, di...
    Calcio

    Perde l’Audace Cerignola l’ultima gara del 2025, il Benevento ne segna 4

    Una sconfitta per l'Audace Cerignola nell'ultima gara del 2025: il Benevento dilaga e va...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)