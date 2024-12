Facile vittoria sul Barletta per la Flv Cerignola nell’ultima gara del 2024

Nell’ultima gara prima della pausa natalizia, la Flv Cerignola liquida 3-0 in un’ora e un quarto il Volley Barletta, nell’undicesimo turno del girone A di serie C (25-10; 25-11; 25-13 i parziali). Coach Dilucia ha schierato inizialmente il 6+1 composto da: Puro in regia e Novia opposto; Martinelli e Valecce laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Dinoia ha invece mandato in campo: Doronzo al palleggio e Ilaria Piazzolla opposto; De Palo e Imbriola di banda; Catalano e Mastropierro sottorete, con Randolfi in difesa. É 4-0 in apertura per le padrone di casa, con il servizio di Puro e i punti di Novia e Mansi: Piarulli sigla l’8-2 e le ofantine controllano agevolmente. Sul 15-5 dentro Lupi, subito a segno con un ace, successivamente ingressi anche per Diciolla, Massafra e Iungo: un errore avversario manda le squadre al primo cambio di campo.

Nella seconda frazione, c’è Arcieri per Valecce nella Flv: l’equilibrio è rotto dal primo allungo rossogialloblù (8-4) con Martinelli efficace in attacco. Le ragazze di Dilucia prendono il largo (18-7), Arcieri si mette in evidenza in prima linea con le giovani a fare ritorno in campo nuovamente: Martinelli mette giù il punto del doppio vantaggio. Nel terzo periodo è invece Lupi a partire dall’inizio in posto 4: Novia per il 6-4, Lupi e Piarulli aumentano lo scarto (10-5). Match assolutamente in controllo per Cerignola, Puro dai nove metri realizza aces per incrementare le distanze (18-7). Ancora ingressi per le altre giocatrici di casa, Lupi al servizio manda in archivio la contesa.

Un impegno portato a casa col minimo sforzo data la modestia dell’avversario, ma condotto sempre saldamente in pugno da parte di una Flv brava a restare concentrata. Sono 22 i punti in classifica, sempre occupando il sesto posto: ora una meritata pausa per ricaricare le batterie, in vista del primo appuntamento del nuovo anno, fissato in casa della Primadonna Bari, per sabato 11 gennaio.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 4, Novia 11, Martinelli 14, Valecce, Piarulli 11, Mansi 8, Lupi 3, Diciolla, Massafra 1, Iungo 1, Arcieri 4, Di Schiena (libero).