Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCronacaFallita rapina ieri pomeriggio a portavalori sull'A14, arrestati tre cerignolani

    Fallita rapina ieri pomeriggio a portavalori sull’A14, arrestati tre cerignolani

    Uno di essi è piantonato in ospedale perché ferito ad un polpaccio da un colpo d'arma da fuoco. Altri quattro del commando sono riusciti a fuggire

    Cronaca

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Un commando di sette persone sarebbe entrato in azione ieri pomeriggio per assaltare due furgoni blindati portavalori in transito verso sud sul tratto marchigiano dell’A14 a Porto Recanati (Macerata). Emerge dalla ricostruzione dei carabinieri di Macerata che ieri sera hanno arrestato a Porto Potenza Picena tre uomini tra i 43 e 56 anni, originari di Cerignola (Foggia) per concorso in tentata rapina aggravata, tra cui uno ora ricoverato in ospedale ad Ancona per essere sottoposto a intervento chirurgico in quanto ferito al polpaccio sinistro. Gli altri quattro componenti del gruppo sarebbero dunque in fuga e ricercati. Quanto alla dinamica della fallita rapina, secondo quanto risultato finora, il gruppo ha tentato di bloccare i due furgoni portavalori con tre auto, riuscendo a fermarli anche sparando alle gomme con armi semiautomatiche. I rapinatori hanno tentato di aprire i furgoni per impossessarsi del denaro, con vari mezzi tra cui esplosivo e attrezzi meccanici: non ci sono riusciti e quindi sono scappati a mani vuote non prima di aver incendiato auto e sparato alle gomme di un’autocisterna che si è intraversata, bloccando l’A14 con il tratto tra Loreto Porto Recanati e Civitanova Marche rimasto poi chiuso per ore in entrambi i sensi.

    Secondo gli investigatori, gli uomini entrati in azione in quel momento avevano un appuntamento in un altro punto dell’autostrada con gli altri complici ma, vedendo i carabinieri, non si sono fermati: hanno danno fuoco a due delle tre auto, scappando con un’altra vettura. Successivamente, usciti dall’A14, hanno rubato il furgone di un vivaista, lasciando uno dei complici sul posto: probabilmente è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco al polpaccio sinistro forse sparato da una guardia giurata che l’avrebbe esploso per rispondere alle raffiche dei rapinatori in autostrada. Due dei rapinatori sono stati intercettati dai carabinieri mentre si trovavano ancora sul furgone: sono ora in stato d’arresto così come il terzo che si trova ricoverato in ospedale, piantonato. (ANSA)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    Torre Alemanna, alla scoperta del “Borgo Stregato” camminando a lume di torcia

    Esplorare e conoscere Torre Alemanna nel periodo più spettrale dell’anno, attraverso la visita serale...
    Politica

    Frisani: «Per una Puglia che cresce, oltre le emergenze e i fallimenti del centrosinistra»

    «La campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Puglia si sta rivelando una...
    Sport

    La Flv Cerignola cade di nuovo in trasferta, Monopoli si impone 3-1

    Seconda sconfitta stagionale (e sempre in trasferta) per la Flv Cerignola, battuta nel primo...
    Calcio

    Un buon Cerignola non basta ad evitare il quarto stop consecutivo, vince il Trapani 2-1

    Un Cerignola indubbiamente più presente rispetto alle recenti uscite non riesce ad evitare il...
    Cultura

    Il “Mercadante” riapre, presentata alla città la nuova stagione dello storico teatro di piazza Matteotti

    È un giorno di festa per Cerignola, che può finalmente riappropriarsi di uno dei...
    Sport

    Prima sconfitta stagionale per la Pallavolo Cerignola: a Pomezia finisce 3-1

    Prima battuta d’arresto in campionato per la Pallavolo Cerignola, che cade in trasferta sul...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    Torre Alemanna, alla scoperta del “Borgo Stregato” camminando a lume di torcia

    Esplorare e conoscere Torre Alemanna nel periodo più spettrale dell’anno, attraverso la visita serale...
    Politica

    Frisani: «Per una Puglia che cresce, oltre le emergenze e i fallimenti del centrosinistra»

    «La campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Puglia si sta rivelando una...
    Sport

    La Flv Cerignola cade di nuovo in trasferta, Monopoli si impone 3-1

    Seconda sconfitta stagionale (e sempre in trasferta) per la Flv Cerignola, battuta nel primo...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)