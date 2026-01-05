Domani martedì 6 gennaio, alle ore 12:00, a Palazzo Fornari (Sala Conferenze) si terrà l’estrazione dei premi dal valore di 200 euro nell’ambito dell’iniziativa Fatti un regalo! Compra a Cerignola ideata dall’amministrazione comunale. Gli esercenti dovranno consegnare i blocchetti con le matrici da pescare dall’urna sempre domani mattina 6 gennaio, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, a Palazzo Fornari (Sala Conferenze). I vincitori dei premi dovranno consegnare lo scontrino che attesti la spesa effettuata nei giorni precedenti. Il premio da 200 euro potrà essere utilizzato solo nei negozi di Cerignola che hanno aderito alla manifestazione. La lista completa sarà divulgata nelle prossime ore, così come verranno resi noti i numeri dei biglietti vincitori estratti.
“Fatti un regalo! Compra a Cerignola”: domani l’estrazione dei premi
Il buono spesa di 200 euro potrà essere utilizzato solo nei negozi della città che hanno aderito alla manifestazione
Pubblicato il
Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.
