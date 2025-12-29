Contattaci al 3286684015
    Fatti un regalo! Compra a Cerignola, in palio buoni spesa da 200 euro

    L’iniziativa è valida dal 3 al 6 gennaio 2026: ogni scontrino, di importo pari ad almeno 50 euro, dà diritto a un biglietto. Estrazione il giorno dell’Epifania

    Politica

    da Redazione
    Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita commerciale della città, valorizzare il tessuto economico urbano e creare momenti di festa e intrattenimento. Con queste finalità si terrà l’iniziativa “Fatti un regalo! Compra a Cerignola”, valida dal 3 al 6 gennaio 2026, una vera e propria lotteria con diversi premi in palio. Per aderire alla manifestazione, promossa dall’amministrazione comunale e dal Distretto urbano del commercio (Duc) di Cerignola, non è richiesta alcuna domanda formale di partecipazione. I commercianti interessati dovranno recarsi personalmente presso l’Ufficio di Staff del Sindaco del Comune di Cerignola, fino alle ore 13:00 di mercoledì 31 dicembre 2025, dove potranno ritirare gratuitamente il proprio blocchetto di biglietti. Con il ritiro del blocchetto, l’esercente accetta integralmente il regolamento dell’evento (consultabile a questo link https://comune.cerignola.fg.it/novita/𝐅𝐚𝐭𝐭𝐢-𝐮𝐧-𝐫𝐞𝐠𝐚𝐥𝐨-𝐂𝐨𝐦/).

    I biglietti saranno distribuiti ai clienti a fronte di una spesa minima di 50 euro effettuata in un’unica soluzione. Ogni scontrino, di importo pari ad almeno 50 euro, dà diritto a un biglietto. Il biglietto dovrà essere compilato in ogni sua parte dal cliente. I premi in palio consistono in buoni spesa del valore unitario di 200 euro. Tutti i premi estratti avranno pari valore. I buoni spesa saranno utilizzabili esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. L’estrazione si terrà in forma pubblica il 6 gennaio 2026 alle ore 12:00, a Palazzo Fornari. L’elenco dei biglietti vincenti sarà pubblicato entro sette giorni dall’estrazione sui canali ufficiali del Duc di Cerignola e/o del Comune di Cerignola. Per il ritiro del premio sarà necessario presentare il biglietto vincente originale. I premi dovranno essere ritirati entro 30 giorni dalla data di estrazione.

    Ultimora

    Calcio

    Audace Cerignola, più che sufficiente il bilancio del girone d’andata

    Un girone d’andata con voto tutto sommato soddisfacente e sufficiente per il Cerignola, nonostante...
    Politica

    Domani convocato a Cerignola un Consiglio comunale straordinario

    Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, per lunedì...
    Cultura

    Teatro in musica, ironia in scena: Casagrande firma il gran finale del Roma Teatro

    Il Roma Teatro di Cerignola saluta la fine dell’anno e guarda al nuovo con...
    Cronaca

    Cerignola, quattro arresti della Polizia per resistenza e possesso di grimaldelli e chiavi alterate

    La Polizia di Stato ha tratto in arresto 4 soggetti cerignolani per i reati...
    Attualità

    Notte Fantastica 2025, Cerignola ha risposto con entusiasmo

    Cerignola ha risposto con entusiasmo e partecipazione a Notte Fantastica 2025, trasformando il centro...
    Attualità

    “Natale a Torre Alemanna”: cabaret, spettacoli, laboratori per animare le feste di Borgo Libertà

    Dopo le feste del 25 dicembre, riprende il programma della nuova edizione di “Natale...

