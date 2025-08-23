Contattaci al 3286684015
    FdI insiste: «Romano si dimetta da consigliere di Cerignola immediatamente»

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Arturo Pagano (responsabile Dipartimento provinciale Legalità e Sicurezza) e Franco Reddavide (coordinatore cittadino) di Fratelli d’Italia chiedono al consigliere comunale di maggioranza Michele Romano dimissioni immediate, nella nota stampa che segue integralmente.

    Egregio Consigliere, abbiamo appreso con sconcerto e profonda indignazione le Sue dichiarazioni pubbliche circa la possibilità di aprire una trattativa con la delinquenza organizzata. Un’affermazione del genere, pronunciata da chi ricopre un ruolo istituzionale, non solo è inaccettabile ma mina gravemente la credibilità delle istituzioni locali e la fiducia dei cittadini nella politica sana, onesta e orientata al bene comune. Il Dipartimento Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia-Foggia, unitamente al coordinamento cittadino di Cerignola di Fratelli d’Italia ribadisce con fermezza che lo Stato, nelle sue articolazioni democratiche e rappresentative, non tratta né mai potrà trattare con chi calpesta la legge, minaccia la sicurezza dei cittadini e insidia la libertà economica e sociale della nostra comunità. Per questa ragione, riteniamo che le Sue parole siano incompatibili con la funzione di rappresentanza che Le è stata affidata dai cittadini di Cerignola. Le chiediamo, pertanto, le dimissioni immediate e irrevocabili dal Suo incarico di consigliere comunale, al fine di restituire dignità e trasparenza all’istituzione che Lei ha compromesso con dichiarazioni tanto gravi quanto irresponsabili. Ogni minuto in più di permanenza nel Suo ruolo rappresenta un’offesa al sacrificio delle donne e degli uomini che hanno dato la vita per difendere la legalità e un insulto a quanti quotidianamente combattono la criminalità con coraggio e senso dello Stato. In attesa di un Suo passo indietro, inevitabile e doveroso, porgiamo distinti saluti.

