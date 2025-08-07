Federica Demusso completa il reparto palleggiatrici della Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD ARL è lieta di annunciare l’arrivo della palleggiatrice Federica Demusso, classe 2003, che vestirà la maglia fucsia nella stagione sportiva 2025/2026 nel campionato nazionale di Serie B1. Una nuova regista, giovane e determinata, che andrà ad arricchire il reparto palleggiatori a disposizione dello staff tecnico guidato da Annagrazia Matera. Le parole del vicepresidente Pierluigi Lapollo: “Federica rappresenta un profilo di grande affidabilità e serietà, nonostante la giovane età. Ha maturato esperienze solide in contesti importanti e siamo certi che saprà inserirsi al meglio in un progetto ambizioso come il nostro, contribuendo con personalità alla costruzione del gioco”. Le parole di Federica Demusso: “Sono felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Cerignola. È un onore far parte di una società così ambiziosa e strutturata: darò il massimo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di squadra”.

Nata il 2 ottobre 2003, Federica Demusso muove i primi passi nella Pallavolo Busnago, dove inizia a formarsi come palleggiatrice. Il suo percorso prosegue nelle giovanili di uno dei più importanti settori giovanili italiani, quello del Vero Volley Monza, dove Federica è attualmente tesserata. Nel corso degli anni ha vestito le maglie della Polisportiva Vbest Bellusco, del Concorezzo e infine, nella stagione 2024/2025, ha disputato il campionato di Serie B2 con l’Argentia Gorgonzola, confermando le sue qualità tecniche e il suo spirito da regista ordinata e reattiva. Con l’ingaggio di Federica Demusso, la Pallavolo Cerignola aggiunge al proprio roster un profilo di qualità, proiettato alla crescita e pronto a dare il massimo nel nuovo percorso fucsia.