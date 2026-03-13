Contattaci al 3286684015
    Federico II al “Pavoncelli” di Cerignola: un viaggio tra storia, territorio e creatività

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Ieri 12 marzo, l’Auditorium “Marianna Manfredi” dell’Istituto ha ospitato un incontro dedicato alla figura di Federico II e alla sua profonda eredità nel territorio della Capitanata. L’evento, ideato e organizzato dalla Prof.ssa Romelia Zarrillo, docente di Accoglienza Turistica, ha visto la partecipazione delle associazioni A.P.S. Daunia in Italy e Turris Maior-Gli Arcieri di Torremaggiore. I rappresentanti delle associazioni hanno approfondito il tema della valorizzazione della Capitanata attraverso le Vie Federiciane, sottolineando l’autenticità di luoghi ricchi di attrattive culturali, religiose e gastronomiche. Il racconto della vita dello Stupor Mundi è stato arricchito dalla proiezione di un suggestivo cortometraggio dedicato ai suoi ultimi istanti di vita.

    L’Istituto “Pavoncelli” ha saputo coniugare la teoria alla pratica, mettendo in mostra le competenze dei diversi indirizzi. Le studentesse delle classi 2A e 3A “Industria e Artigianato per il Made in Italy”, guidate dalla Prof.ssa Nadia Siena, hanno realizzato un magnifico abito federiciano, simbolo di artigianalità e ricerca storica. Le classi 4C e 5C (Accoglienza), insieme ai giovanissimi della 2B (Enogastronomia), si sono occupati della “creazione eventi” a 360 gradi, curando l’accoglienza degli ospiti, la ricerca di citazioni storiche e la stesura del materiale informativo. L’incontro si è concluso con un sentito ringraziamento alle associazioni presenti, che hanno regalato alla scuola una giornata all’insegna della storia e della bellezza.

